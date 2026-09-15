VOGE consolida su expansión en Cuyo de la mano de Grupo Lorenzo y desembarca con un concesionario integral en San Juan

Grupo Lorenzo , el conglomerado automotriz y de movilidad más importante de Cuyo, da un nuevo paso estratégico en su plan de crecimiento regional al anuncia la apertura oficial de VOGE Lorenzo en San Juan. La llegada de la reconocida firma de motocicletas de alta gama a la provincia refuerza el posicionamiento comercial de la marca en la región, donde la red ya cuenta con sedes oficiales operativas en San Luis y San Rafael (Mendoza).

Desde el 14 de septiembre se encontrará operativo el flamante concesionario oficial de la marca china de motocicletas premium ubicado en Rawson Norte 17, esquina Avenida Libertador San Martín, un punto clave para el flujo comercial de la capital sanjuanina.

La apertura de esta nueva plaza busca transformar el estándar de atención para los usuarios en la provincia de San Juan. El espacio ha sido concebido bajo un concepto integral donde convergen la exhibición completa de la gama VOGE —que abarca desde sus aclamados modelos Adventure y las ON-OFF hasta las líneas Naked y Scooter— junto a un servicio técnico de posventa oficial equipado con repuestos originales y mano de obra especializada.

Esta integración responde a una demanda clave del mercado sanjuanino: contar con el respaldo directo de fábrica y el acompañamiento constante de Grupo Lorenzo durante toda la vida útil del vehículo, desde el asesoramiento comercial previo hasta el mantenimiento periódico.

"La llegada a San Juan marca un hito muy importante dentro de nuestra hoja de ruta en Cuyo. Queremos que el apasionado de las dos ruedas no solo encuentre una moto de calidad y tecnología superior, sino que viva una experiencia completa de tranquilidad y respaldo técnico. 'La leyenda también se escribe en San Juan'; resume ese espíritu de construir comunidad y acompañar a nuestros clientes en cada kilómetro", destacaron desde la dirección de Grupo Lorenzo.

Crecimiento sostenido en el segmento premium

Con esta apertura, VOGE y Grupo Lorenzo reafirman su compromiso con la movilidad sobre dos ruedas en el oeste argentino, apostando al desarrollo económico local y ampliando la red de atención al cliente. La nueva sede sanjuanina se suma a la infraestructura comercial del grupo, consolidando una red operativa alineada con los parámetros globales de la marca.

Vivir la experiencia VOGE junto a “Yago” Lorenz

A la inauguración del nuevo concesionario se sumará un evento sin precedentes: se presentará en las nuevas instalaciones de la marca la muestra “Anatomía de 100.000 km”, una propuesta de arte, fotografía y experiencia interactiva que resume el viaje de dos años en el que el motociclista argentino Ricardo “Yago” Lorenz recorrió 100.000 kilómetros por América Latina a bordo de una VOGE 300 Rally.

La exhibición se nutre de fotografías, objetos reales del viaje y una audioguía narrada en primera persona por el propio protagonista. Estará disponible los días 23 y 24 de septiembre durante todo el día y, en el horario de 19:00 a 20:00 (ambos días), se contará con la presencia de Yago Lorenz, quien relatará las alternativas de la travesía.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado líder en la comercialización de vehículos de la región de Cuyo, con casi 30 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.