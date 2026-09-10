Capacitación: Academia digitalers superó los 12.700 usuarios en su primer año de funcionamiento

La formación en tecnología se consolida como una de las herramientas clave para mejorar la empleabilidad frente a las transformaciones del mercado laboral. En ese escenario, Academia digitalers a plataforma gratuita de capacitación online impulsada por Personal superó los 12.700 usuarios registrados durante su primer año de funcionamiento, tras su lanzamiento oficial en 2025.

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La propuesta ofrece cursos gratuitos, online, asincrónicos y autogestionados que abarcan áreas de alta demanda como inteligencia artificial, programación, diseño digital, análisis de datos, testing, herramientas digitales, gestión y desarrollo profesional.

Los contenidos de la plataforma fueron desarrollados en conjunto con gigantes tecnológicos del sector global, tales como AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce, permitiendo a los usuarios acceder a capacitaciones de nivel internacional desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.

Durante este primer año de actividad, las áreas con mayor nivel de adopción y demanda por parte de los inscriptos reflejaron las principales tendencias del mercado corporativo y productivo:

Asimismo, los contenidos enfocados en el desarrollo profesional y la mejora de la empleabilidad registraron una participación constante, evidenciando el interés de los usuarios por incorporar competencias digitales que faciliten su inserción o reconversión laboral.

Desde la compañía destacaron que el propósito central de la iniciativa es democratizar el acceso a herramientas de formación de calidad para acompañar los cambios profundos que atraviesan el trabajo y la economía actual.

Una comunidad federal y generacional

El impacto del programa se refleja en un alcance de carácter federal, con usuarios activos distribuidos en distintas provincias del país. Las comunidades más numerosas se concentran en Córdoba, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán, sumadas a participantes de todo el territorio nacional.

Por otra parte, la plataforma reúne a personas con trayectorias y edades muy diversas: más de la mitad de los registrados se encuentra trabajando actualmente.

Si bien los millennials y la generación Z lideran la participación, el perfil de usuarios es amplio e intergeneracional: incluye a integrantes de la generación X, así como a representantes de los baby boomers y de la generación Alpha, demostrando que la necesidad de actualización tecnológica atraviesa a todas las etapas de la vida.

Una década de inclusión digital y formación de talento

La consolidación de Academia digitalers se inscribe dentro de una estrategia de inclusión digital que Personal sostiene desde hace más de diez años mediante el desarrollo de programas de talento y educación.

Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de la empresa, explicó que la meta principal consiste en acercar oportunidades accesibles para incorporar saberes vinculados a tecnologías que ya están modificando la forma de estudiar, trabajar y progresar profesionalmente.

En sintonía con esta visión, la firma impulsa iniciativas complementarias como los trayectos tradicionales de digitalers, Chicas digitalers y Nuestro Lugar, orientados a estimular habilidades digitales específicas en diferentes segmentos de la comunidad.

Bajo una modalidad flexible y de formación continua, la plataforma se afianza como un puente clave para preparar a los trabajadores frente a las exigencias de un mercado laboral cada vez más digitalizado y competitivo.