Banco San Juan baja la tasa de sus créditos hipotecarios y ofrece UVA + 7,5% para primera vivienda

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La nueva línea estará disponible desde la próxima semana, con préstamos de hasta 150.000 UVAs, plazos de hasta 20 años y un proceso de solicitud 100% digital. Es exclusiva para clientes que acrediten sus haberes en el banco.

Banco San Juan anunció una mejora en las condiciones de sus créditos hipotecarios UVA, con una nueva tasa de UVA + 7,5% para la adquisición de primera vivienda para clientes que perciban sus haberes en la entidad, posicionándose entre las alternativas más competitivas del mercado para quienes buscan acceder a su casa propia.

La nueva línea estará operativa a partir de la próxima semana y contempla montos de hasta 150.000 UVAs (actualmente equivale a USD 208.860) y plazos de entre 15 y 20 años, en el marco del programa de financiamiento hipotecario impulsado por el Gobierno nacional a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.