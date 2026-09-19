    • 19 de septiembre de 2026 - 17:19

    Llega a Mendoza el evento de Inteligencia Artificial para PyMEs más importante del país

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    Gaita Gonzalez 

    Foto:

    Jon Hernandez

    Jon Hernandez

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    Jonatan Loidi

    Jonatan Loidi

    Foto:

    Santiago Siri

    Santiago Siri

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    Sofi Contreras

    Sofi Contreras

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    El 24 de septiembre, en el Hotel Sheraton, más de 1.200 empresarios se van a reunir para analizar el impacto de la Inteligencia Artificial en el ecosistema PyME.

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    Somos Pymes está organizando en Mendoza el evento de Inteligencia Artificial para PyMEs más importante de Argentina. Una jornada intensiva que reunirá a más de 1.200 empresarios y líderes del ecosistema productivo el jueves 24 de septiembre, de 8 a 18 hs, en el Hotel Sheraton.

    Con un line-up de oradores y expositores de alto impacto y una agenda orientada a la implementación de la IA en las empresas y en su impacto, el encuentro propone un objetivo claro: llevar la Inteligencia Artificial del concepto abstracto a la aplicación real en el día a día de las pequeñas y medianas empresas.

    Un evento pensado para ser más competitivos

    En un contexto donde las PyMEs necesitan producir más, vender mejor, reducir costos y ganar eficiencia, el evento se presenta como un espacio para entender cómo aplicar herramientas concretas en áreas críticas como:

    • Ventas y atención al cliente (automatización, asistentes, omnicanalidad)
    • Marketing y contenidos (IA generativa, performance, segmentación)
    • Procesos y operaciones (optimización, flujos, mejora de tiempos)
    • Toma de decisiones (analítica, predicción, insights)
    • Gestión y productividad (equipos, tareas, documentación, reporting)

    Ponentes confirmados: ideas fuertes, mirada estratégica y aplicación real

    En el escenario de Somos Pymes se presentarán referentes de la IA que combinan la visión de futuro, con un enfoque de negocio y con la capacidad de traducir al lenguaje empresario lo más complejo de las nuevas tecnologías.

    Ya confirmaron su participación:

    • Jon Hernández, el mayor divulgador de IA en habla hispana con el podcast más escuchado del mundo
    • Sofi Contreras, speaker internacional
    • Mateo Salvatto, emprendedor tecnológico
    • Santiago Siri, especialista en IA
    • Gaita González, especialista en UX
    • Martina Rúa, periodista en innovación

    Con estilos diversos y miradas complementarias, el evento busca que los asistentes se lleven criterio un buen estratégico, pero sobre todas las acciones concretas para implementar en su empresa al otro día.

    Casos de Éxito PyME: lo que ya funciona en empresas reales

    Además del contenido de keynote y charlas, la jornada tendrá un espacio central dedicado a Casos de Éxito PyME en el que se abordarán experiencias concretas de empresas que ya están aplicando IA para obtener resultados medibles, como:

    • reducción de tiempos operativos,
    • mejora de conversión comercial,
    • optimización de atención al cliente,
    • automatización de tareas repetitivas,
    • generación de contenidos y campañas con mayor eficiencia.

    La propuesta es clara: mostrar qué se hizo, cómo se hizo y qué cambió .

    Networking: oportunidades, alianzas y negocios

    El evento incluirá un espacio de networking pensado para generar vínculos reales entre empresarios, proveedores y actores del ecosistema PyME. El objetivo es que la experiencia no termine en el auditorio para que se convierta en alianzas, oportunidades comerciales y nuevas conexiones .

    Sobre Somos PyMEs

    Somos PyMEs es una plataforma líder en Argentina que impulsa el crecimiento del entramado productivo a través de contenidos, comunidad y eventos de alto impacto. Con una mirada federal y orientado a los líderes de las empresas PyMEs, Somos Pymes se posiciona como el punto de encuentro entre empresarios, innovación, financiamiento, tecnología y agenda productiva.

    DATOS CLAVE DEL EVENTO

    Evento: IA para PyMEs – Mendoza

    Fecha: Jueves 24 de Septiembre de 2026

    Horario: 8:00 a 18:00 hs

    Lugar: Sheraton Hotel

    Organiza: Somos PyMEs

    Asistentes esperados: +1.200 empresarios

    Incluye: Speakers principales, Casos de Éxito PyME y espacio de Networking

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