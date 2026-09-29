    • 29 de septiembre de 2026 - 11:29

    San Juan: comienza la entrega de insecticida para el control de Lobesia botrana

    Se retira del 30 de septiembre al 9 de octubre en Rivadavia. La primera alerta del SENASA ya está vigente y los plazos corren.

    La campaña 2026/2027 combina aplicaciones con avión, drones y entrega de producto a los productores que no alcanzan los vuelos.

    La campaña 2026/2027 combina aplicaciones con avión, drones y entrega de producto a los productores que no alcanzan los vuelos.

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    Por Lara Carrascosa

    La Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos comenzará este miércoles 30 de septiembre la entrega de insecticida para el control de Lobesia botrana, la polilla de la vid. El producto está destinado a los productores vitícolas que no son alcanzados por las aplicaciones aéreas con avión y drones de la campaña 2026/2027. La distribución se extenderá hasta el viernes 9 de octubre, de 8 hs a 12.30 , en las oficinas del organismo, en av. Benavidez 8000 oeste, Rivadavia.

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    La presentación del plan sanitario se hizo ante la prensa. Las aplicaciones contra la polilla de la vid arrancarán con la primera alerta del SENASA.

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    La entrega llega con la primera alerta fitosanitaria del SENASA ya vigente. El organismo nacional la difundió el 22 de septiembre de 2026 y fijó como plazo para los tratamientos el 9 de octubre en las fincas del Valle de Tulum, y el 23 de octubre en Sarmiento y 25 de Mayo.

    Según el SENASA, el control debe hacerse cuando los racimos florales visibles miden entre 5 y 7 centímetros. Solo pueden usarse productos autorizados y deben respetarse las indicaciones del marbete. El organismo advirtió además que las heladas registradas en distintas zonas de la provincia pueden alterar el desarrollo del cultivo y, con él, el momento óptimo de aplicación. Por eso recomendó revisar el estado de los racimos antes de tratar. Quienes utilizan la Técnica de Confusión Sexual con difusores de feromonas también deben realizar la aplicación.

    Quiénes pueden retirarlo

    El insecticida está destinado a los productores ubicados fuera de las zonas de aplicación aérea. Según informó el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, las aplicaciones con avión se realizan en 9 de Julio, Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento, y las que se hacen con drones, en Zonda, Ullum y Calingasta. Desde el Ministerio recomendaron consultar cada caso en particular. Dentro de esos departamentos existen zonas de exclusión donde no vuelan ni el avión ni los drones. En la campaña 2025/2026, esas zonas de resguardo rodeaban cultivos orgánicos, escuelas, hospitales y centros urbanos.

    Para retirar el producto, los productores deben presentar tres fotocopias: la de la planilla de RENSPA vigente, la del RUPA vigente y la del DNI del propietario. Si el retiro lo hace un tercero, debe llevar una autorización firmada por el titular y su propio DNI. Quienes hayan comprado feromonas deben sumar la fotocopia de la factura de compra. Según el Ministerio, esa documentación permite verificar la condición del productor y garantizar una distribución correcta de los insumos.

    Las consultas pueden hacerse al 264 623-9867.

    Una campaña con fondos provinciales

    La entrega es una de las tres herramientas contra la polilla de la vid previstas para la campaña 2026/2027. El Ministerio presentó el plan el 21 de septiembre de 2026, junto con las acciones contra la mosca de los frutos y la carpocapsa. Fue consensuado con el Centro de Ingenieros Agrónomos de San Juan, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de Producción y Exportadores de Frutas y Hortalizas y el INTA.

    El plan prevé aplicaciones con avión sobre 26.000 hectáreas de vid, con una segunda pasada en los sectores con mayores niveles de captura, y con drones sobre unas 2.000 hectáreas. Por la vía de la entrega de insecticida, la Provincia estima cubrir alrededor de 10.000 hectáreas, con prioridad para quienes aplican confusión sexual. Todas las aplicaciones se ejecutan a partir de la alerta del SENASA. El ministro Gustavo Fernández indicó que la campaña se financia íntegramente con recursos provinciales.

    El esquema da continuidad al de la campaña 2025/2026, que demandó 1.600 millones de pesos del presupuesto provincial. Según el Ministerio, esas acciones permitieron reducir un 52% las capturas de la plaga registradas durante el segundo vuelo. Fernández señaló que las acciones del Estado deben complementarse con las que cada productor realiza en su finca, y que el efecto será mayor si ambas se sostienen al mismo tiempo.

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