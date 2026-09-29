La Semana Social 2026 pone la escasez hídrica de San Juan en el centro del debate

La Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan de Cuyo lleva adelante la Semana Social 2026, un ciclo de cuatro encuentros abiertos y sin costo que se extiende del lunes 28 de septiembre al jueves 1 de octubre de 2026. La agenda aborda la deuda social y el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, la situación hídrica provincial, el consumo problemático y la discapacidad y la salud mental.

La edición toma como lema una frase del papa León XIV: "La búsqueda del Bien Común es lo que da vida a un pueblo" . El ciclo cuenta con el acompañamiento de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), Cáritas Argentina, el Foro de Abogados de San Juan y la Parroquia y Colegio San Francisco de Asís.

La apertura estuvo prevista para el lunes 28 de septiembre a las 17, en el Aula Monseñor Manfredi del campus de la UCCuyo, con la presentación del Informe San Juan 2025 del Observatorio de la Deuda Social y un análisis sobre el impacto de la inteligencia artificial en la economía y el trabajo.

La jornada de mayor peso para el sector productivo es el Conversatorio del Agua 2026 , que se desarrolla el martes 29 de septiembre, de 15 hs a 20.30 hs, en el campus de la UCCuyo. La actividad está dedicada a reflexionar sobre el uso responsable del agua y la situación hídrica actual de la provincia. Está dirigida a funcionarios, legisladores provinciales y nacionales, instituciones académicas y de investigación, organizaciones sociales y público en general.

El programa incluye una presentación y recorrido por el Proyecto AURA, el Plan Integral de Ahorro y Uso Responsable del Agua de la universidad, a cargo del ingeniero Luis Jiménez. Luego, el ingeniero Sebastián Bringas describirá la obra de captación, almacenaje y distribución de agua potable del campus.

El primer eje será "Ahorrar agua hoy para compartir mañana". Jorge Lozano, arzobispo que es además gran canciller de la UCCuyo, ofrecerá una reflexión sobre el cuidado del agua y la casa común, y Jiménez presentará la ponencia "Agua, dignidad y gestión de la demanda", una propuesta elaborada desde el Proyecto AURA.

Del dato a la decisión

El segundo eje se titula "Agrometeorología: del dato a la información". El temario incluye la importancia de la agrometeorología, la medición de los derrames hídricos, las previsiones frente al fenómeno que el programa denomina "Súper Niño" y los desafíos de los regantes.

El panel reúne al director de Hidráulica, José María Ginestar; a la regante Carolina Yanzón; al secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables, David Devia; a la directora de la Estación Experimental Agropecuaria San Juan del INTA, Mónica Ruiz, y al secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, el enólogo Miguel Moreno Más.

El debate llega en una temporada marcada por la falta de agua. En mayo de 2026, Ginestar sostuvo que en la provincia ya no se habla de sequía sino de escasez del recurso hídrico. En esa oportunidad estimó que el río llegaría a septiembre de 2026 con entre 620 y 630 hectómetros cúbicos, frente a un sistema diseñado para alrededor de 1.900.

Tecnología e inteligencia artificial

El tercer eje propone un conversatorio bajo el título "Custodia tecnológica del agua, un recurso común", centrado en las aplicaciones tecnológicas y la inteligencia artificial aplicadas a la gestión hídrica.

Participan el geocientífico y glaciólogo Silvio Pastore, vinculado a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ; el doctor Oscar Doling, de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, a cargo de Sistemas de Alerta Temprana; el licenciado Adrián Alonso, que aborda el trabajo en red en tiempos del agro 5.0; el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Roberto Moreno, que expone las acciones oficiales sobre el cuidado de la casa común, y el secretario de Ambiente, Federico Ríos.

Entre los objetivos de la jornada, los organizadores buscan promover la amistad social, debatir sobre ecología integral en clave de la encíclica Laudato Si', analizar el desarrollo económico y social de la región y construir consensos entre dirigentes, académicos, laicos y miembros de la comunidad. Además, plantear la necesidad de diseñar y gestionar un sistema sostenible de asignación y control del uso de los recursos hídricos de la provincia.

Consumo problemático y salud mental

La Semana Social continúa el miércoles 30 de septiembre a las 16.30 hs con la jornada "La realidad del consumo problemático en San Juan", en la Parroquia y Colegio San Francisco de Asís. El cierre está previsto para el jueves 1 de octubre a las 17, con "Discapacidad y Salud Mental en San Juan", en el Foro de Abogados de San Juan.

Todas las actividades son gratuitas. La inscripción y los programas detallados de cada jornada están disponibles en bit.ly/cjyp-semanasocialsj y mediante el código QR de la difusión oficial. Para consultas, los organizadores habilitaron los teléfonos 2644592301 y 2644404441 y el correo [email protected].