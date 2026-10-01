Hospital Rawson: el consultorio de Estimulación Visual duplicó su atención

El Hospital Dr. Guillermo Rawson atraviesa un marcado crecimiento en la atención especializada de pacientes con patologías visuales. El consultorio de Estimulación Visual, dependiente del servicio de Oftalmología, duplicó su capacidad de atención en poco tiempo y actualmente asiste a 40 pacientes por semana.

Se hacía pasar por enfermero en el Hospital Rawson y cobraba $60.000 por conseguir turnos: lo atraparon in fraganti

El enfermero trucho del Rawson trabajó en un hospital sanjuanino, pero lo echaron por mal desempeño

Este espacio se destaca por ser único en la provincia dentro del ámbito de la salud pública, convirtiéndose en un pilar fundamental para la contención, rehabilitación y mejora de la calidad de vida de cientos de sanjuaninos.

El servicio funciona de lunes a viernes en horario matutino y está a cargo de Eliana Giménez y Erica Alé, ambas profesoras de Educación Especial orientadas en ciegos y disminuidos visuales. Las profesionales reciben derivaciones constantes de oftalmólogos provenientes de toda la provincia.

El trabajo se divide en dos grandes áreas según las necesidades del paciente:

En niños: Se enfoca en la estimulación visual temprana, potenciando los restos visuales disponibles para facilitar su desarrollo y aprendizaje.

En adultos: Se orienta a la rehabilitación funcional, brindando herramientas para la autonomía en las actividades de la vida diaria.

El abordaje es estrictamente interdisciplinario. El diagnóstico inicial y la determinación de las posibilidades de tratamiento corren por cuenta del médico oftalmólogo, quien luego realiza la derivación y el seguimiento evolutivo de manera conjunta y coordinada con las estimuladoras visuales. Los cuadros de baja visión pueden tener múltiples orígenes, tanto de carácter congénito como adquirido.

¿Cómo solicitar turno?

Desde el Hospital Rawson recordaron cuáles son los requisitos y el procedimiento formal para acceder a las prestaciones de este consultorio único en la salud pública sanjuanina:

Modalidad: Los turnos se otorgan de forma presencial.

Horario: De 8:00 a 12:00 horas.

Lugar: Por admisión del consultorio externo de Oftalmología.

Requisitos obligatorios: Concurrir con la derivación oftalmológica correspondiente y una historia clínica que detalle de manera clara la causa de la derivación.