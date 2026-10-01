    • 1 de octubre de 2026 - 14:14

    San Juan abre un curso de paracaidismo con 21 saltos y certificación internacional

    La capacitación comenzará el 17 de octubre en el Aeródromo de Pocito. Tendrá una duración de hasta cuatro meses y está destinada a mayores de 15 años y 9 meses.

    El curso contempla 21 saltos distribuidos en ocho niveles y una duración aproximada de entre tres y cuatro meses.

    El curso contempla 21 saltos distribuidos en ocho niveles y una duración aproximada de entre tres y cuatro meses.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Centro de Aviación Civil San Juan abrió la inscripción para una nueva edición de su Curso de Paracaidismo Deportivo 2026, una propuesta destinada a quienes quieran iniciarse en la disciplina y completar una formación progresiva que culminará con un examen ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

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    La capacitación comenzará el próximo sábado 17 de octubre en el Aeródromo de Pocito y estará a cargo de la Escuela de Paracaidismo del Aeroclub Sanjuanino, una institución con casi siete décadas de trayectoria en la formación de deportistas.

    Cómo será el curso

    El programa contempla 21 saltos distribuidos en ocho niveles, con una dificultad creciente a medida que los alumnos incorporen nuevas habilidades.

    Durante la formación se trabajará sobre técnicas de vuelo, control del paracaídas, procedimientos ante emergencias y normas de seguridad. Cada etapa contará con seguimiento de los instructores hasta llegar al examen final ante ANAC. Las prácticas se desarrollarán en un predio de 92 hectáreas completamente despejadas, preparado para la actividad.

    Una habilitación para saltar en otros países

    De acuerdo con la información difundida por la institución, quienes completen satisfactoriamente el programa recibirán una certificación internacional que los habilitará para practicar paracaidismo en distintos lugares del mundo.

    El curso tendrá una duración estimada de entre tres y cuatro meses y las clases se dictarán exclusivamente durante fines de semana y feriados. La edad mínima para inscribirse es de 15 años y 9 meses.

    Quiénes estarán a cargo

    El equipo docente será encabezado por Gustavo Eduardo Reyes, director de la escuela, instructor de paracaidismo, juez internacional y piloto privado de avión.

    También participarán los instructores David Lorca y Daniel Adarvez, pilotos del sistema Dual Tándem; el plegador certificado por ANAC Francisco José Gómez; el coach Pablo Javier Rivas; y Gastón Nicolás Reyes, coach de manejo de velámenes y caída libre e integrante del Equipo Argentino de Pilotaje de Velámenes entre 2012 y 2015.

    Habrá una reunión informativa

    Antes del comienzo de las clases, el Centro de Aviación Civil realizará una reunión informativa este domingo 4 de octubre a las 18, también en el aeródromo. El curso comenzará el 17 de octubre en el Centro de Aviación Civil San Juan, ubicado en avenida J. Uñac, entre calles 6 y 7, Pocito.

    Para consultas e inscripciones, los interesados podrán comunicarse con Gastón Reyes al 264 627-3074.

    Una escuela con casi 70 años de historia

    La historia del paracaidismo en la institución comenzó formalmente el 29 de marzo de 1957, cuando la comisión directiva creó la Brigada de Paracaidismo. Poco después se incorporaron 25 jóvenes aspirantes y los primeros paracaidistas sanjuaninos obtuvieron su habilitación en septiembre de 1960.

    Desde entonces, la escuela formó a cientos de deportistas de San Juan, San Luis y Mendoza, algunos de los cuales consiguieron títulos regionales, nacionales e internacionales y representaron a Argentina en competencias latinoamericanas y mundiales.

    Una de las figuras destacadas de esa trayectoria fue Roberto Marcelo Mugnani, instructor, juez internacional y piloto, quien desde 1982 estuvo al frente de la instrucción de la Brigada de Paracaidistas. Durante siete años reunió a más de 160 alumnos y formó a deportistas que posteriormente compitieron en distintos niveles.

    El Aeroclub Sanjuanino también fue sede de los Campeonatos Argentinos de Paracaidismo de 1980, 1989, 1994, 2008 y 2010, del Campeonato Latinoamericano de 2011 y del 12th World POPS Meeting de 2014, encuentro internacional destinado a paracaidistas mayores de 40 años. Para desarrollar su actividad, actualmente cuenta con aeronaves Cessna 182 y Cessna 180.

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