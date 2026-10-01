Rumbo al sueño mundialista: Las Águilas y el Sub 19 partieron desde San Juan hacia Asunción

El hockey sobre patines vuelve a encender la pasión de la provincia. Este jueves 1 de octubre por la mañana, la selección femenina mayor, Las Águilas, y el combinado Sub 19 masculino partieron desde San Juan con destino a Asunción, Paraguay, sede de la Copa Mundial 2026.

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El clima en el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento de Las Chacritas, combinó emoción, abrazos y grandes expectativas. Junto a familiares, se hicieron presentes autoridades del Gobierno de San Juan para despedir al contingente. La comitiva oficial estuvo integrada por el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; y el director de Deporte Federado, Daniel Kenan.

La delegación completa -compuesta por jugadores, jugadoras y sus respectivos cuerpos técnicos- despegó a las 10:23 en el vuelo AR 1445 de Aerolíneas Argentinas y arribó al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires a las 11:59. La segunda escala del itinerario prevé la partida hacia la capital paraguaya a las 18:10, con horario estimado de arribo al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a las 20:05.

Con la mira puesta en el certamen organizado por World Skate, ambos selectivos tendrán su jornada de entrenamiento y prueba de pista oficial este sábado 3 de octubre en la sede única del torneo: el Pabellón Oscar Harrison, dentro del predio de la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay.

El estreno mundialista para ambos equipos será el domingo 4 de octubre frente a sus pares de Suiza. El Sub 19 masculino abrirá el camino a las 13:15, mientras que Las Águilas saltarán a la pista a las 20:00 (hora de Argentina y Paraguay).

Presencia sanjuanina en las Selecciones Senior Femenino y Sub 19

El seleccionado Senior Femenino, conducido por el DT sanjuanino Darío Giuliani, contará con 5 jugadoras de campo locales: Luciana Agudo, Gimena Gómez, Florencia Felamini, Lucía Maldonado y Lourdes Lampasona. La nómina de 12 se completa con las mendocinas Adriana Soto, las hermanas Valentina y Julieta Fernández, Pilar Abaid y las tres arqueras: Natalia Jara, Paula Zeballos y Victoria Guzzo.

Por su parte, la categoría Sub 19 Masculino, comandada por el DT mendocino Esteban Ábalos, tendrá a 9 sanjuaninos en cancha y arco: Bautista Romero, Nicolás Alonzo, Benjamín Bailón, Tiziano Calisse, Renzo Ferrer, Joaquín Morales, Alejo Espinoza, junto a los guardametas Charbel Fraifer y Martino Mercado. Los mendocinos Valentín Funes, Lucas Sottano y el arquero Bautista Pascual completan la delegación juvenil.

La Selección argentina mayor, con mayor sello sanjuanino

El seleccionado masculino de mayores, dirigidos por José Luis Páez, se destaca por una fuerte impronta sanjuanina tanto en los nombres consagrados que se desempeñan en las ligas más exigentes de Europa como en el aporte directo del medio local. Se encuentra la presencia de Lucas Ordóñez, representante de Argentino de San Juan, aportando el recorrido y la jerarquía de la liga provincial a la lista definitiva.

El bloque que compite en el hockey europeo sostiene la base vertebral del equipo. Desde la liga portuguesa llegan figuras de la talla de Gonzalo Romero, Facundo Bridge, Facundo Navarro y Danilo Rampulla, todos pertenecientes al Sporting de Portugal, además de Ezequiel Mena (Porto). La nómina de cancha se completa con Lucas Martínez (HC Bassano, Italia), Franco Platero (HC Liceo, España) y Matías Pascual (Igualada HC, España).

Bajo los tres palos, la custodia del arco argentino estará conformada por Constantino Acevedo (Benfica, Portugal), Juan Cruz Velázquez (HRC Monza, Italia) y Bautista Acevedo (Hockey Club Quevert, Francia).

La conducción estará a cargo de una estructura técnica multidisciplinaria encabezada por los directores técnicos José Luis Páez, Diego Mir y Reinaldo García. El staff se completa con Joao Babarra (Analista), Gabriel Nunes (Fisioterapeuta), Gustavo Represas (Director de Alto Rendimiento), Ramón Riverola (Director de Performance Competitiva), Javier Ríos (Gerente Administrativo), Daniel Brescia (Delegado) y Emiliano Schlamelcher (Encargado de Prensa).