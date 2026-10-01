Pierre Gasly habló sobre su relación con Franco Colapinto tras el choque y fue contundente

Pierre Gasly dejó atrás el enojo que había generado el choque con Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán y aseguró que la relación entre ambos pilotos de Alpine no quedó afectada. El francés habló en la conferencia oficial de la FIA en Malasia y sostuvo que ahora deben concentrarse en las próximas carreras y en los objetivos del equipo.

El accidente ocurrió durante el relanzamiento de la competencia en Bakú, cuando Colapinto se pasó en el frenaje de la primera curva y terminó impactando contra el auto de Gasly . El contacto también involucró al McLaren de Lando Norris y los tres pilotos debieron abandonar la carrera.

Gasly reconoció que en el momento del accidente sintió una fuerte frustración porque Alpine perdió la posibilidad de sumar puntos con sus dos autos. Sin embargo, varios días después aseguró que pudo procesar lo sucedido y que el episodio quedó atrás.

“ Todo está bien. Fue un error desafortunado, que nos salió caro ”, expresó el francés al ser consultado sobre si había cambiado algo en la relación con su compañero. Además, remarcó que el objetivo es trabajar juntos para que Alpine pueda seguir peleando por el quinto puesto del campeonato de Constructores.

El piloto francés también contó que Colapinto se acercó para pedirle disculpas después del accidente. Gasly explicó que el argentino perdió el control al frenar demasiado tarde y que, aunque el episodio tuvo un costo deportivo importante, decidió dejarlo atrás.

“Vino a disculparse. Fue un error lamentable. Lo pensé un par de días y ahora estoy en Malasia con muchas ganas de seguir adelante”, señaló Gasly.

Por su parte, Colapinto también aseguró que la situación quedó aclarada dentro de Alpine. El argentino contó que conversó con Flavio Briatore y que asumió la responsabilidad por lo ocurrido. “Nada más pude, tomé toda la responsabilidad”, explicó el piloto argentino.

El accidente en Bakú significó un golpe para Alpine en su pelea con Racing Bulls por el quinto lugar del campeonato. Tras no sumar en Azerbaiyán, la escudería llegó a Malasia en el sexto puesto, con 68 puntos, 15 menos que su rival.

Ahora, con el conflicto entre sus pilotos aparentemente superado, Alpine afrontará el Gran Premio de Malasia con la intención de recuperar terreno. La actividad comenzará este viernes con las prácticas libres, mientras que la clasificación será el sábado y la carrera se disputará el domingo.