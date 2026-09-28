Después del golpe en Bakú, cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Franco Colapinto tendrá rápidamente la oportunidad de dejar atrás uno de los fines de semana más difíciles de su temporada en la Fórmula 1. Después del fuerte error que terminó con su carrera en Azerbaiyán y también dejó fuera de competencia a su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris, el piloto argentino volverá a subirse al Alpine desde este viernes 2 de octubre, cuando comience la actividad del próximo Gran Premio.

La próxima fecha tendrá una particularidad: oficialmente será el Gran Premio de Bahréin, pero se correrá en el circuito de Sepang, en Malasia , entre el 2 y el 4 de octubre. La prueba había sido suspendida originalmente por la situación en Medio Oriente y la Fórmula 1 acordó trasladarla al trazado malasio para conservarla dentro del calendario 2026. Sepang, que fue sede habitual de la categoría hasta 2017, volverá así a recibir a la Máxima.

La actividad comenzará durante la madrugada argentina y obligará a los fanáticos a madrugar para seguir al piloto de Alpine. El cronograma oficial quedó establecido de la siguiente manera:

La competencia tendrá 56 vueltas sobre el circuito de Sepang , un trazado de 5,543 kilómetros conocido por sus largas rectas, curvas rápidas y condiciones climáticas cambiantes. Será la fecha 16 del campeonato y llegará apenas una semana después del complicado paso de Colapinto por las calles de Bakú.

Hasta el accidente, el fin de semana del argentino había mostrado señales positivas. Colapinto había terminado 10° en clasificación y largó noveno por una sanción a Carlos Sainz. Durante buena parte de la carrera se mantuvo dentro de la pelea por los puntos y marchaba en el décimo lugar cuando un Safety Car provocado por el choque de Alex Albon reagrupó al pelotón.

El problema llegó en la reanudación. Al aproximarse a la curva 1, Colapinto frenó demasiado tarde, bloqueó los neumáticos y golpeó el lateral izquierdo del Alpine de Gasly. El francés perdió el control y terminó involucrando al McLaren de Norris. Gasly y el británico abandonaron inmediatamente, mientras que Franco pudo continuar unos instantes antes de comprobar que su auto también había quedado dañado.

El argentino asumió la responsabilidad apenas ocurrió el incidente y volvió a disculparse posteriormente con el equipo y con Gasly. La FIA concluyó que había sido responsable de la maniobra y le aplicó inicialmente una penalización de diez segundos. Como no pudo completar la carrera, la sanción fue convertida en una pérdida de cinco posiciones en la grilla del próximo Gran Premio, por lo que comenzará el domingo condicionado por el resultado que consiga en la clasificación.

De las críticas de Norris a las disculpas

El choque también dejó repercusiones fuera de la pista. Inmediatamente después de la carrera, Norris cuestionó duramente la maniobra del argentino e incluso consideró que merecía perderse una fecha. Dos días después, el vigente campeón mundial dio marcha atrás y contó que le había enviado un mensaje privado a Colapinto para pedirle disculpas por sus declaraciones.

Norris reconoció que habló condicionado por la frustración del momento y aseguró que ambos llegaron a un entendimiento. Alpine, por su parte, publicó un comunicado para condenar los mensajes de odio y los ataques personales que circularon en redes sociales luego del accidente, al señalar que los errores forman parte de competir al límite y no justifican abusos contra pilotos, equipos o periodistas.

Colapinto tendrá su primera salida a pista este viernes a la 1.30 de Argentina. La clasificación será el sábado a las 5 y allí quedará definido desde qué posición deberá retroceder cinco lugares para la largada del domingo.