Colapinto le respondió a Norris tras la polémica: "Siempre se apunta a los argentinos"

Franco Colapinto decidió bajar la tensión después de uno de los episodios más polémicos de su temporada en la Fórmula 1. En la previa de su próximo compromiso, el argentino se refirió a las durísimas declaraciones de Lando Norris tras el accidente del Gran Premio de Azerbaiyán y confirmó que ambos hablaron personalmente para dejar atrás el conflicto.

Norris pidió una suspensión para Colapinto tras el choque en Bakú: "Creo que la FIA debería ser más estricta"

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El episodio se produjo durante la relanzada en Bakú, cuando Colapinto bloqueó los neumáticos en la primera curva e impactó contra su compañero Pierre Gasly , cuyo Alpine terminó involucrando también al McLaren de Norris. Los tres quedaron fuera de carrera. El argentino asumió públicamente la responsabilidad, mientras que el británico reaccionó en caliente y llegó a sostener que una maniobra de esas características merecía una suspensión.

Norris posteriormente dio marcha atrás, reconoció que sus palabras habían sido demasiado fuertes y se disculpó tanto en privado como públicamente con Colapinto. El argentino confirmó ahora que el episodio quedó resuelto: “Hablamos y está todo bien” .

Colapinto explicó que entendió que Norris hubiera reaccionado con bronca inmediatamente después del accidente, aunque admitió que algunas de sus declaraciones lo sorprendieron.

“Creo que estaba en el calor del momento”, señaló el piloto de Alpine. Además, recordó que Norris ya había hablado públicamente en otras oportunidades sobre el impacto que tiene el odio en las redes sociales y consideró que los pilotos deben tener cuidado con sus palabras debido a las reacciones que pueden generar entre los aficionados.

El propio Norris confirmó después cómo fue el diálogo entre ambos. Explicó que le pidió disculpas a Colapinto por sus expresiones y que el argentino, a su vez, volvió a disculparse por el accidente. El británico aseguró además que mantiene una buena relación personal con el piloto de Alpine.

“Siempre se apunta a los argentinos”

Colapinto aprovechó la polémica para abordar otro tema que viene generando preocupación dentro de la Fórmula 1: los ataques que los pilotos reciben a través de las redes sociales.

“Creo que siempre se apunta a los argentinos”, expresó. El piloto reconoció que parte de sus seguidores pueden excederse debido a la pasión con la que viven las carreras, pero rechazó que el problema sea exclusivo de los fanáticos argentinos y remarcó que el hostigamiento digital proviene de seguidores de diferentes países y pilotos.

Colapinto también contó que él mismo recibe una gran cantidad de mensajes negativos, aunque intenta mantenerse alejado de las redes. “Yo recibo muchísimo. Nadie habla nunca de eso”, afirmó, y sostuvo que los protagonistas de la categoría tienen responsabilidad a la hora de intentar reducir ese tipo de comportamientos.

El respaldo de Verstappen y Russell

En medio de las críticas que siguieron al choque, Max Verstappen y George Russell adoptaron una posición diferente a la que inicialmente había expresado Norris y consideraron excesivo pedir una suspensión para el argentino.

Colapinto agradeció ese respaldo y destacó especialmente la postura del neerlandés con los pilotos jóvenes. Incluso comparó su error con otros incidentes protagonizados por corredores en etapas iniciales de sus carreras y recordó que Verstappen también atravesó situaciones similares antes de convertirse en campeón mundial.

La FIA consideró responsable al argentino del accidente de Bakú y le aplicó una sanción que se traducirá en cinco puestos de penalización en la grilla de su próxima carrera. Colapinto, sin embargo, aseguró que después del episodio mantuvo conversaciones internas con Alpine y que tanto él como el equipo ya trabajan para dejar atrás lo ocurrido.