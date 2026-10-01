Árbitro mendocino para una final mano a mano entre Belgrano y Unión por el pase en el Regional Amateur

La fase de grupos del Torneo Regional Amateur tendrá este domingo una jornada de máxima tensión en la Zona 6 y con presencia arbitral de la vecina provincia de Mendoza. Desde las 16 horas en la Villa Güell, General Belgrano de Media Agua recibirá a Atlético Unión de Villa Krause en un duelo donde estará en juego el segundo pasaje a la Segunda Fase del certamen nacional.
Para este cruce determinante, desde el Consejo Federal dieron a conocer las designaciones arbitrales y desde ese ente se confirmó que el árbitro principal será Emiliano Gómez, colegiado proveniente de Rivadavia, Mendoza. La terna arbitral foránea se completará con los asistentes Franco Arriola y Lucas Pérez.
Con Sportivo Desamparados ya clasificado y cómodo en el primer lugar del grupo con 8 puntos, la atención estará centrada en el departamento Sarmiento, donde el Bodeguero y el Azul disputarán los 90 minutos finales de la etapa inicial.
La calculadora del grupo: ventaja para el Azul
El conjunto dirigido por el Cachilo Magallanes llega como escolta en la tabla con 4 unidades, mientras que Belgrano figura en el fondo con 1 punto. Sin embargo, la clave reglamentaria radica en el duelo previo entre ambos, donde Unión venció 2 a 0 en el encuentro jugado en Villa Krause.
Ante una eventual igualdad en puntos -en caso de que Belgrano gane el domingo-, el primer criterio de desempate son los enfrentamientos directos:
Unión de Villa Krause:
Depende de sí mismo y cuenta con un importante margen de maniobra. Le alcanza con ganar o empatar, e incluso clasificará perdiendo por uno o dos goles de diferencia.
General Belgrano de Media Agua:
Afronta un escenario sin margen de error. Para arrebatarle el segundo lugar a Unión, el equipo sarmientino necesita obligatoriamente ganar por tres o más goles de diferencia.