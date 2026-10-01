Árbitro mendocino para una final mano a mano entre Belgrano y Unión por el pase en el Regional Amateur

Emiliano Gómez impartirá justicia este domingo en Media Agua en la definición de la Zona 6. El Azul de Villa Krause llega con una sólida ventaja, mientras que el Bodeguero necesitará una goleada histórica para quedarse con el segundo boleto a la Segunda Fase.

Unión y Belgrano volverán a verse las caras, esta vez en Media Agua.

La fase de grupos del Torneo Regional Amateur tendrá este domingo una jornada de máxima tensión en la Zona 6 y con presencia arbitral de la vecina provincia de Mendoza. Desde las 16 horas en la Villa Güell, General Belgrano de Media Agua recibirá a Atlético Unión de Villa Krause en un duelo donde estará en juego el segundo pasaje a la Segunda Fase del certamen nacional.

Para este cruce determinante, desde el Consejo Federal dieron a conocer las designaciones arbitrales y desde ese ente se confirmó que el árbitro principal será Emiliano Gómez, colegiado proveniente de Rivadavia, Mendoza. La terna arbitral foránea se completará con los asistentes Franco Arriola y Lucas Pérez.

Con Sportivo Desamparados ya clasificado y cómodo en el primer lugar del grupo con 8 puntos, la atención estará centrada en el departamento Sarmiento, donde el Bodeguero y el Azul disputarán los 90 minutos finales de la etapa inicial.

La calculadora del grupo: ventaja para el Azul El conjunto dirigido por el Cachilo Magallanes llega como escolta en la tabla con 4 unidades, mientras que Belgrano figura en el fondo con 1 punto. Sin embargo, la clave reglamentaria radica en el duelo previo entre ambos, donde Unión venció 2 a 0 en el encuentro jugado en Villa Krause.

Ante una eventual igualdad en puntos -en caso de que Belgrano gane el domingo-, el primer criterio de desempate son los enfrentamientos directos: