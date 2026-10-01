Cómo es el proyecto que transformará la Bombonera y la llevará a más de 80.000 espectadores

Boca comenzó a mostrar los detalles del ambicioso proyecto con el que pretende ampliar y modernizar la Bombonera hasta superar los 80.000 espectadores . La propuesta fue presentada esta semana ante alrededor de un centenar de socios en el Salón Filiberto del estadio, aunque todavía resta el anuncio institucional definitivo por parte de la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.

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El dato central es que el plan fue diseñado sin depender de la compra de las propiedades ubicadas sobre la calle Del Valle Iberlucea , uno de los principales obstáculos que durante años atravesaron los distintos proyectos de ampliación. En cambio, Boca proyecta modificar distintos sectores del estadio actual, agregar nuevas estructuras y desplazar aproximadamente cuatro metros el campo de juego hacia el sector de las vías.

Uno de los cambios más importantes será la construcción de una cuarta bandeja sobre las tres tribunas altas actuales . Según los detalles conocidos, tendría siete filas y capacidad para entre 6.000 y 6.500 espectadores sentados .

Además, Boca proyecta transformar las tres bandejas superiores existentes en sectores populares, lo que permitiría ampliar todavía más el aforo. La Platea Alta, por ejemplo, podría sumar alrededor de 6.000 lugares adicionales al retirar las butacas y convertirse completamente en popular.

Otra de las intervenciones fuertes será la demolición de los actuales palcos ubicados sobre Del Valle Iberlucea. Allí se construiría una estructura completamente nueva, con dos sectores de plateas preferenciales y 216 palcos distribuidos en seis niveles . Esa zona pasaría de aproximadamente 3.000 lugares a unos 9.500.

Así se proyecta la cuarta bandeja de la Bombonera, una de las principales modificaciones previstas para aumentar la capacidad del estadio. (Foto: Planeta Boca/Web)

También se modificaría la pendiente de las populares bajas norte y sur. El objetivo es que tengan un cierre más recto y mejorar al mismo tiempo la visibilidad, una obra que permitiría incorporar unos 3.000 espectadores entre ambas cabeceras.

El proyecto contempla además un techo sobre la parte superior del estadio y una pantalla LED de 360 grados, dos cambios destinados a modernizar la experiencia dentro de la Bombonera.

La imagen muestra cómo quedaría la Bombonera una vez completado el proyecto integral de ampliación y modernización. (Foto: Planeta Boca/Web)

El tren pasaría debajo de la nueva estructura

Uno de los aspectos más particulares del Master Plan aparece sobre el sector de las vías. La dirigencia proyecta construir torres de acceso para la cuarta bandeja y los niveles inferiores mientras el tren continúa circulando por debajo de la nueva estructura.

Para ese sector Boca ya consiguió las aprobaciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y Ferrosur, aunque todavía necesita avanzar con autorizaciones urbanísticas antes de iniciar los trabajos.

El plan también prevé que el nuevo estadio alcance aproximadamente 40 metros de altura. Según la información difundida, la ampliación se desarrollaría en diferentes etapas y la demolición y reconstrucción del sector de palcos quedaría para una fase posterior.

Con todas las intervenciones terminadas, la intención de la dirigencia es llevar la actual capacidad cercana a los 57.000 espectadores hasta alrededor de 80.000, sin mudar al equipo de su histórico estadio ni depender de la adquisición de las viviendas vecinas.

Así se distribuirá la ampliación de la Bombonera