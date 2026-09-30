Golpe de autoridad en Villa Krause: Atlético Minero venció a Unión y lo alejó de la pelea por los Play Off

Minero se impuso por 4-2 en el encuentro pendiente de la fecha 13 del Torneo Clausura sanjuanino. El Azul quedó prácticamente sin chances a dos fechas del final, mientras que esta noche habrá choque de potencias entre Alianza y Desamparados.

En un partido disputado este miércoles en Villa Krause, Atlético Minero se quedó con un triunfo clave como visitante tras derrotar 4-2 a Atlético Unión en el duelo postergado correspondiente a la 13° jornada del Torneo Clausura de Primera División de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

El equipo de la minería mostró autoridad desde el inicio y pegó en los momentos precisos gracias a un doblete de Gianluca Frías, un tanto de Agustín Torres y un golazo de tiro libre ejecutado por Nicolás Villalba. Por el lado del Azul, Ramiro Sisterna y Agustín Ochoa descontaron para mantener a flote la ilusión, pero no alcanzó para evitar el traspié en casa.

Con este resultado, Minero alcanzó las 32 unidades y sigue escalando en las posiciones, sabiendo que ya se había asegurado su clasificación a la fase de Play Offs del certamen local. En la vereda opuesta, la derrota dejó a Unión lejos de la pelea por meterse en la definición a falta de dos fechas para cerrar la fase regular.