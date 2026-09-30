    • 30 de septiembre de 2026 - 19:46

    Golpe de autoridad en Villa Krause: Atlético Minero venció a Unión y lo alejó de la pelea por los Play Off

    Minero se impuso por 4-2 en el encuentro pendiente de la fecha 13 del Torneo Clausura sanjuanino. El Azul quedó prácticamente sin chances a dos fechas del final, mientras que esta noche habrá choque de potencias entre Alianza y Desamparados.

    image
    Diario de Cuyo | Vanessa Chaparro
    Por Vanessa Chaparro

    En un partido disputado este miércoles en Villa Krause, Atlético Minero se quedó con un triunfo clave como visitante tras derrotar 4-2 a Atlético Unión en el duelo postergado correspondiente a la 13° jornada del Torneo Clausura de Primera División de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

    Leé además

    Franco Goria, el pibe que en dos tardes consecutivas se metió para siempre en el afecto de la parcialidad puyutana. Fue villano en Villa Krause pero héroe para todo Desamparados. Fotos: gentileza Jerónimo Flores.

    Franco Goria, héroe de Desamparados y villano en Villa Krause: "Siempre soñás con tener estos partidos"
    Adentro. El capitán Ema Castillo fue a buscar y abrió el marcador. Después, Albardón resolvería su victoria con el segundo gol ante Tupungato.

    Albardón tuvo su día de gloria en la Copa País y ganó la Región Cuyo

    Por Ariel Poblete

    El equipo de la minería mostró autoridad desde el inicio y pegó en los momentos precisos gracias a un doblete de Gianluca Frías, un tanto de Agustín Torres y un golazo de tiro libre ejecutado por Nicolás Villalba. Por el lado del Azul, Ramiro Sisterna y Agustín Ochoa descontaron para mantener a flote la ilusión, pero no alcanzó para evitar el traspié en casa.

    Con este resultado, Minero alcanzó las 32 unidades y sigue escalando en las posiciones, sabiendo que ya se había asegurado su clasificación a la fase de Play Offs del certamen local. En la vereda opuesta, la derrota dejó a Unión lejos de la pelea por meterse en la definición a falta de dos fechas para cerrar la fase regular.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    la era post messi arranco en cordoba: victoria, nueva capitania y los primeros trazos del recambio de scaloni

    La era post Messi arrancó en Córdoba: victoria, nueva capitanía y los primeros trazos del recambio de Scaloni

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Nuevo reconocimiento para Messi: la UBA lo distinguirá como Doctor Honoris Causa antes de su despedida.

    Messi será Doctor Honoris Causa de la UBA antes de su despedida de la Selección

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Destacado. Los tiradores de San Juan tuvieron una gran presencia en Córdoba.

    Los tiradores sanjuaninos brillaron en el Torneo Centro República

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Lionel Messi.

    Sin Messi, la Selección argentina debuta ante Bolivia en una nueva fecha FIFA

    Por Redacción Diario de Cuyo