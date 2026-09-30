Cuál será la primera formación de Argentina en el inicio de la era post Messi: el movimiento de piezas que anticipa el futuro

Si bien falta el partido despedida de Lionel Messi del próximo martes, es evidente que este miércoles 30 de septiembre del 2026 quedará marcado como el punto de inicio de la era post Messi en la selección argentina. El amistoso de esta noche ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba será el disparo de largada de un ciclo que tendrá como foco la Copa del Mundo 2030, la primera post Corea-Japón 2002 que no contará con la leyenda rosarina entre sus convocados.

Horas antes del inicio del partido, sólo aparece una duda en el tablero de Scaloni: poner a Román Vega como lateral izquierdo o apostar por Matías Soulé. El dibujo táctico, dependiendo la elección, se modificará. Si salta como titular el futbolista de 22 años del Zenit de Rusia, será con tres centrales y dos laterales-volante: Vega por el carril zurdo y Agustín Giay por el derecho. Pero si el designado es el hombre de la Roma, el esquema tendrá línea de cuatro en el fondo.

Con ese margen sobre la mesa, el equipo para salir al Kempes esta noche sería con: Emiliano Dibu Martínez; Giay, Cristiano Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Nico Paz, Soulé o Vega; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Los primeros análisis de este primer paso de la era sin el histórico capitán marcan una pista: el técnico ya empieza a pensar en una dupla de ataque que parece haber llegado para quedarse con Lautaro y Julián. Cuando estaba Messi disponible, muy pocas veces coincidieron los tres en el ataque porque Scaloni siempre advertía que debía darle equilibrio al equipo, algo que se complicaba con el tridente en cancha.

En el fondo, aparece una de las primeras pruebas posibles. Si el DT decide jugar con tres centrales y laterales volantes, evidenciará que pretende empezar a experimentar con otros esquemas tácticos. Por lo pronto, ya empezó a hacerlo en los entrenamientos. En el último ensayo en Ezeiza, durante el martes, el módulo táctico que más probó fue con un 3-4-1-2 con Cuti, Lisandro y Medina de centrales, junto con Giay y Vega en las bandas.

La renovación también se ve reflejada en el nuevo capitán que estrenará el rol: el Cuti Romero iniciará su ciclo con la cinta en el brazo tras la confirmación del técnico. “El capitán va a ser Cuti. Ya era tercer capitán después de Leo y Ota. Está Emiliano (Martínez), que también puede llevar la cinta. Rodrigo (De Paul), que en estos dos partidos no va a estar, también la puede llevar, Lautaro la puede llevar. Cuti es el indicado”, había adelantado Scaloni. Si el del Atlético Madrid no está disponible, los subcapitanes serán Dibu o Lautaro.

El Toro en ese tridente podría ser una sorpresa teniendo en cuenta que alternó la titularidad durante la mayor parte del ciclo Scaloni, pero detrás de esa decisión se esconde una confirmación: Lautaro y Julián, en este nivel, serán titulares siempre ya sin Messi en cancha.

Más allá de que hoy estará en cancha Palacios en el centro, Enzo Fernández será un jugador fundamental en este nuevo ciclo: el hombre del Manchester City debe purgar la suspensión tras la roja en la final del Mundial.

En el lateral derecho, Giay tiene una gran chance de empezar a pujar por la titularidad. El técnico no citó a Gonzalo Montiel y tampoco tiene disponible a Nahuel Molina (suspendido por 7 fechas). Evidentemente, el cuerpo técnico no tiene a un nombre “preferido” para ese puesto y el hombre de Palmeiras –capitán de la selección Sub 20 años atrás– se juega mucho para adueñarse de una posición que tiene un gran signo de pregunta en este ciclo que se estrena. Del otro lado, Nicolás Tagliafico es el dueño del lateral izquierdo para el técnico, aunque está lesionado y por eso permaneció en Buenos Aires. De todos modos, hoy en día sigue firme como el propietario del puesto.

En cuanto a las preguntas que tendrán que encontrar una respuesta en el corto plazo aparecen los nombres de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Ambos estarán presentes solamente en la despedida de Messi y Scaloni reconoció que la ausencia está relacionada a que pretende “ver a otros chicos”. “Las puertas no están cerradas, bajo ningún punto de vista. Pero creemos que estos dos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo y que puedan exprimirse de la mejor manera”, planteó. El hombre del Inter Miami tiene 32 años y el actual centrocampista del Betis, 30: habrá que ver qué sucede en las próximas convocatorias para entender si finalmente llegó el final de su ciclo como albicelestes tras ser dos de los preferidos del entrenador desde que desembarcó en el banco de suplentes del elenco nacional.

Soulé (23 años) y Paz (22 años), por citar dos casos, aparecen como parte del grupo de señalados para iniciar el proceso de renovación en lugar de apellidos que se convirtieron en referentes del seleccionado.

La primera lista de Scaloni tras el anuncio de retiro de Lionel Messi estuvo compuesta por 37 apellidos en total (6 llamados del torneo local, contando entre ellos el excepcional llamado a Nicolás Otamendi para despedirse junto al legendario capitán). Marco Senesi y Montiel fueron los únicos dos jugadores “disponibles” que integraron la lista del Mundial 2026 a los que Scaloni no citó, aunque habría que sumar al conteo a Leandro Paredes y Nahuel Molina, excluidos por las suspensiones vigentes de diez y siete fechas respectivamente.

En el desglose, aparecen cuatro “debutantes” como Vega, Tobías Andrada, Valentín Gómez y Leonel Flores, y otros apellidos con llamados previos, pero que no fueron al Mundial como Juan Foyth, Santiago Castro, Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono, Santiago Beltrán, Santiago Simón, Tomás Palacios, Equi Fernández, Giay y Soulé. Esta nómina debe incluir a Leandro Balerdi, que estaba entre los 23 de la Copa del Mundo pero que fue dado de baja a último momento por una lesión y fue reemplazado por Senesi.

El nuevo proceso de Selección, el primero que no tendrá a Messi como eje en dos décadas, también cuenta con otro signo de pregunta que todavía debe resolverse: la continuidad de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico. “La predisposición está de las dos partes y eso es lo importante”, subrayó el DT en su última conferencia de prensa.

LA LISTA DE SCALONI TRAS LOS LIBERADOS POR LESIÓN:

Arqueros: Emiliano Dibu Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán.

Defensores: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios (liberado para jugar con Estudiantes), Valentín Gómez, Nicolás Tagliafico y Román Vega.

Mediocampistas: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Nicolás Paz, Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Franco Mastantuono.

Delanteros: Matías Soulé, Leonel Flores (liberado para jugar con Boca Juniors), Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.