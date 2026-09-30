    • 30 de septiembre de 2026 - 20:59

    Dos golazos del "Toro" Martínez y de Nico Paz le dan la victoria a Argentina sobre Bolivia

    El equipo dirigido por Lionel Scaloni juega el primer partido después de la final del Mundial 2026. En la formación inicial se empieza a ver el recambio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este miércoles, la Selección Argentina volverá a jugar cuando enfrente a Bolivia por un amistoso internacional de la fecha FIFA. El encuentro se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y marcará el regreso de la Albiceleste a las canchas después de la final del Mundial 2026.

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    El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará el partido como el primero de una nueva etapa, con una convocatoria que combina varios de los habituales mundialistas con jóvenes que buscan ganarse un lugar en el seleccionado. Argentina ya completó sus entrenamientos en Ezeiza y el entrenador realizó distintas pruebas pensando en el duelo ante la Verde.

    Formación de Argentina

    Dibu Martínez; Agustín Giay, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Gianluca Prestianni; Julián Alvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

    Formación de Bolivia

    Guillermo Viscarra; Diego Arroyo; Diego Medina; Luis Haquín; Efraín Morales; Héctor Cuéllar; Miguel Terceros; Fernando Nava; Gabriel Villamil; Roberto Carlos Fernández; Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas.

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