"Vamos de nuevo, Argentina": el emotivo video de la AFA que empieza a despedir a Messi

La cuenta regresiva para uno de los momentos más emotivos en la historia reciente de la Selección argentina ya comenzó. A pocas horas del amistoso frente a Bolivia en Córdoba, la AFA difundió un video que tiene a Lionel Messi como gran protagonista y que empieza a preparar el clima para su despedida con la camiseta argentina en suelo nacional.

Despedida de Messi: se confirmaron los horarios de los amistosos de la Selección

Scaloni habló de su futuro en la Selección: "Hay predisposición de las dos partes"

La producción recorre distintas etapas de la carrera del rosarino, desde sus primeros pasos en Newell's hasta algunas de las imágenes que marcaron su historia con la Selección. Goles, celebraciones, reuniones del plantel y escenas junto a los hinchas forman parte de una edición que combina nostalgia con el inicio de una nueva fecha FIFA.

El acompañamiento musical tampoco fue elegido al azar. Con “Soy Argentino”, de La Mona Jiménez , como banda sonora y Córdoba como escenario del primer compromiso, la AFA presentó el material con una frase que rápidamente llamó la atención: “Antes del último baile, siempre hay cuarteto” .

La AFA publicó un emotivo video protagonizado por Lionel Messi antes del comienzo de la triple fecha de amistosos de la Selección argentina. (Video: afaseleccion/Instagram)

El cierre concentra el mensaje que eligió la Selección para comenzar esta serie de encuentros. Luego de repasar diferentes momentos del equipo y de Messi, la pieza termina con la consigna “Vamos de nuevo, Argentina” , en la previa del encuentro frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes.

El amistoso se jugará este miércoles desde las 21 en Córdoba y será el primero de tres encuentros que tendrá el conjunto dirigido por Lionel Scaloni durante esta ventana internacional.

La edición también recupera momentos recientes de la Albiceleste y distintas postales de su vínculo con los hinchas. Entre ellas aparecen celebraciones de goles, asados del plantel y hasta una bandera alusiva al reclamo argentino por las Islas Malvinas.

La despedida de Messi ya tiene fecha

Después del duelo con Bolivia, Argentina continuará su calendario el 3 de octubre ante Burkina Faso en el Monumental. El último compromiso será el 6 de octubre frente a Benín, también en el estadio de River, encuentro anunciado como la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina en el país.

Scaloni confirmó además que el capitán tiene previsto arribar a la Argentina el domingo, luego de completar sus compromisos con Inter Miami, para incorporarse a la preparación de ese partido especial.

Así, mientras la Selección pone en marcha su triple fecha en Córdoba, la AFA empezó a construir el clima alrededor de una jornada que tendrá una carga especial. El 6 de octubre será la fecha marcada para el último partido de Messi con la camiseta albiceleste ante el público argentino.