Messi será Doctor Honoris Causa de la UBA antes de su despedida de la Selección

Lionel Messi sumará un reconocimiento especial en una semana cargada de emociones. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires resolvió otorgarle el título de Doctor Honoris Causa , la máxima distinción honorífica de la institución, por su trayectoria deportiva y por la representación de la Argentina a lo largo de su carrera.

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La decisión fue aprobada por unanimidad y la ceremonia está prevista para el próximo martes 6 de octubre , el mismo día en el que el capitán tendrá su despedida de la Selección argentina ante Benín en el estadio Monumental.

De esta manera, una jornada que ya tendrá una fuerte carga simbólica por el último partido de Messi con la camiseta albiceleste ante el público argentino sumará además un homenaje institucional de una de las universidades más importantes del país.

Entre los fundamentos de la resolución, la Universidad destacó tanto la dimensión deportiva del rosarino como los valores que, según la institución, representó durante su carrera.

La UBA definió a Messi como un ejemplo de “excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético” y remarcó su vínculo con la representación argentina dentro y fuera de las canchas.

El rector de la Universidad, Ricardo Gelpi, explicó que el reconocimiento busca ir más allá de las estadísticas y los títulos deportivos. Destacó al capitán como una figura vinculada con la cultura popular y la identidad nacional y señaló que la distinción también apunta a reconocer su influencia por fuera del fútbol.

Por su parte, el vicerrector Emiliano Yacobitti sostuvo que el Doctorado Honoris Causa constituye un homenaje que trasciende la carrera futbolística y destacó la forma en que Messi representó a la camiseta argentina durante todos estos años.

Una trayectoria marcada por los títulos con Argentina

En su fundamentación, la UBA también repasó algunos de los principales logros obtenidos por Messi con la Selección. Como capitán, lideró al equipo campeón de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. También integró el plantel argentino que terminó como subcampeón en el Mundial 2026.

El reconocimiento académico llegará en uno de los momentos más significativos de su carrera internacional. Messi tiene previsto arribar al país durante el fin de semana para incorporarse al plantel que conduce Lionel Scaloni y preparar el encuentro frente a Benín.

El partido del 6 de octubre en el Monumental fue anunciado como su última presentación con la Selección argentina en territorio nacional, por lo que la entrega del título de la UBA se integrará a una jornada atravesada por homenajes y despedidas.