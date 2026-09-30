Final de infarto en la B sanjuanina: Del Bono y Árbol Verde se disputan el boleto a Primera en medio de la polémica

El Torneo de Ascenso de la Liga Sanjuanina de Fútbol llegó a su punto más alto de tensión. A falta de 90 minutos para la bajada del telón, Sportivo Del Bono (21 pts.) y Sportivo Árbol Verde (20 pts.) son los únicos dos candidatos con chances matemáticas de quedarse con el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol local. Sin embargo, la definición no estuvo exenta de chispazos en los escritorios.

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La controversia estalló luego de que la Liga Sanjuanina confirmara que el encuentro entre Federico Picón y Del Bono se disputará el domingo a las 16:30 en el Estadio San Juan del Bicentenario con la presencia de ambas parcialidades. Ante esto, desde las oficinas del Arbolino emitieron un duro comunicado en sus redes sociales expresando su profundo malestar:

"El Club Sportivo Árbol Verde informa que después de la reunión de ayer 29 de Septiembre, se encuentra disconforme con la @ligasanjuaninaoficial por el partido de Picón y Del Bono con ambos públicos y en cancha neutral, ya que creemos que hay una ventaja deportiva con Del Bono, al poder llevar público visitante, exigimos que así sea con nuestra gente para que esté presente en Villa Obrera".

El escenario deportivo deja las cartas sobre la mesa para un domingo no apto para cardíacos, donde la pelota rodará en simultáneo desde las 16:30:

Las matemáticas del ascenso: ¿Qué necesita cada uno?

Alcanzará las 24 unidades y será automáticamente el campeón del torneo y nuevo equipo de Primera División, sin importar lo que ocurra en Chimbas.

Si Del Bono empata (22 pts.):

-Ascenderá si Árbol Verde empata o pierde.

-Si Árbol Verde gana en Chimbas (23 pts.), el Arbolino gritará campeón.

Si Del Bono pierde (21 pts.):

-Árbol Verde ascenderá de forma directa si gana.

Si Árbol Verde empata, ambos igualarán con 21 puntos. En este caso entra a jugar el Sistema Olímpico: al haber ganado el Arbolino por 1-0 en el cruce directo de esta fase, se quedará con la ventaja reglamentaria. De persistir dudas interpretativas, el reglamento prevé un desempate en cancha neutral con penales si hay parda.

La agenda completa de la última fecha

La definición del certamen arrancará este viernes y se extenderá durante todo el fin de semana con la siguiente programación:

Viernes: Punteto vs. Recabarren | Defensores de Los Andes vs. Juventud Unida.

Sábado: San Damián vs. Libertad Juvenil | Centenario vs. Los Pumas | Fiorito vs. San Agustín | Juventud Rivera vs. Aberastain.

Domingo (16:30 hs):

Federico Picón vs. Del Bono (Estadio Bicentenario)

Villa Obrera vs. Árbol Verde (En Chimbas)

Villa Hipódromo vs. Juventud Ullunera

Huarpes vs. El Globo (En cancha de San Damián)