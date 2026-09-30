    • 30 de septiembre de 2026 - 20:48

    Con un gol agónico, Boca le ganó 2-1 a River en el Superclásico femenino en Ezeiza

    El duelo por la sexta fecha de la competencia doméstica terminó en favor de las Gladiadoras, gracias al tanto de Andrea Ojeda sobre el cierre.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca derrotó 2-1 a River este miércoles en una nueva edición del Superclásico del fútbol femenino. El encuentro, correspondiente al cruce postergado de la sexta fecha del Torneo Clausura, se disputó en el predio River Camp ubicado en Ezeiza.

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    El conjunto local abrió el marcador a través de un remate de cabeza de Julieta Lema tras un tiro de esquina. Sin embargo, el equipo de la Ribera reaccionó en el complemento y alcanzó la paridad transitoria gracias a una definición de Mercedes Diz.

    Cuando el partido transitaba el tiempo adicionado y el empate parecía definitivo, la histórica delantera Andrea Ojeda (que había ingresado desde el banco) empujó la pelota en el área chica a los 47 minutos de la segunda parte para sellar el 2-1 final a favor del Xeneize.

    Con este resultado, Boca se tomó revancha de lo sucedido en el Apertura pasado y sumó tres puntos clave para no perder pisada en los primeros puestos de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

    El encuentro se dio en el marco de uno de los postergados de la sexta fecha, debido a que River solicitó a la AFA trasladar el partido por tener convocatoria de jugadoras a la Selección argentina juvenil.

    Boca llegaba al Superclásico ubicado en el tercer puesto de la tabla, con 19 puntos, solo por detrás de San Luis y Banfield que tienen 24 y 21 unidades, respectivamente.

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