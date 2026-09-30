Argentina goleó 4-0 a Bolivia en Córdoba y comenzó la era post Messi con una contundente victoria

Argentina comenzó su nueva etapa con una actuación contundente. La Selección argentina goleó 4-0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en su primer amistoso después del Mundial 2026 y tras la salida de Lionel Messi del equipo nacional . Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José López marcaron los goles.

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Desde el comienzo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tomó el control del partido y prácticamente no le dio opciones a Bolivia. La Albiceleste manejó la pelota, se instaló en campo rival y encontró rápidamente los caminos para abrir el marcador.

A los 18 minutos , Lautaro Martínez recibió en las inmediaciones del área y sacó un remate preciso hacia el palo más lejano de Guillermo Viscarra para establecer el 1-0. El delantero fue una de las principales referencias ofensivas de un equipo que dominaba ampliamente las acciones.

Argentina continuó presionando y encontró el segundo golpe a los 28 minutos . Exequiel Palacios filtró una gran pelota para Nico Paz , quien quedó mano a mano con Viscarra y definió por encima del arquero boliviano para poner el 2-0. El futbolista del Como volvió a mostrar su capacidad para asumir protagonismo en esta nueva etapa del seleccionado.

La superioridad argentina se mantuvo durante todo el primer tiempo. Bolivia prácticamente no consiguió cruzar la mitad de la cancha y Viscarra tuvo varias intervenciones para evitar una diferencia todavía mayor. A los 44 minutos, Julián Álvarez tuvo una clara oportunidad para marcar el tercero, pero demoró en la definición y el arquero boliviano logró tapar el mano a mano.

En el complemento, Argentina no tardó en ampliar la diferencia. A los 53 minutos, Nicolás Paz ejecutó un córner desde la izquierda y Cristian Romero apareció en las alturas para conectar un cabezazo cruzado y marcar el 3-0. El defensor lució por primera vez la cinta de capitán desde que fue confirmado como primer capitán de la Selección tras la salida de Messi.

Scaloni comenzó entonces a mover el banco. Leonardo Balerdi, Franco Mastantuono y Valentín Barco ingresaron a los 56 minutos, mientras que más tarde entraron Equi Fernández, José López y Santiago Simón. Los cambios modificaron el ritmo del encuentro, aunque Argentina mantuvo el control y Bolivia nunca logró poner en riesgo la ventaja.

A los 76 minutos, Julián Álvarez estuvo nuevamente cerca de convertir, pero no alcanzó a desviar una pelota en el área chica tras un córner. Poco después, José López tuvo una conquista anulada por posición adelantada.

El delantero tendría revancha apenas dos minutos después. A los 86 minutos, López recibió una nueva oportunidad y esta vez sí pudo festejar: marcó el 4-0 definitivo, su primer gol con la camiseta de la Selección argentina.

Sobre el cierre, Viscarra volvió a aparecer para evitar una diferencia todavía mayor. A los 92 minutos, el arquero boliviano realizó otra intervención y terminó siendo uno de los motivos por los que la goleada no fue aún más amplia.

Con el triunfo, Argentina cerró una noche contundente en Córdoba, en el primer capítulo de una nueva etapa para el seleccionado, que afrontó el encuentro sin Messi y con varios futbolistas llamados a asumir mayor protagonismo.