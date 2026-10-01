Minería: en lo que va del año, San Juan exportó US$1.302 millones y quedó segunda en el ranking nacional

San Juan volvió a mostrar el peso decisivo que tiene la minería dentro de su economía exportadora. Entre enero y agosto de 2026, la provincia vendió minerales al exterior por US$1.302 millones , un 10,1% más que durante el mismo período del año pasado. Con esa cifra se mantuvo como la segunda jurisdicción minera exportadora de Argentina , detrás de Santa Cruz, y explicó el 21,5% de todas las divisas generadas por el sector en el país .

El último informe de la Secretaría de Minería de la Nación permite, sin embargo, hacer una lectura más profunda del número. El 97,9% de las exportaciones mineras sanjuaninas de los primeros ocho meses correspondió al oro , mientras que las cales representaron apenas el 1,5% y el resto de los productos el 0,6%. En agosto la concentración fue todavía mayor: el metal dorado explicó el 99,5% de los envíos mineros provinciales .

La dependencia del oro cobra especial relevancia en un año en el que Argentina está recibiendo más dólares por sus metales preciosos pese a enviar menores cantidades físicas al exterior. Entre enero y agosto, el valor nacional de las exportaciones de oro creció 42,8% interanual , hasta US$3.623 millones, pero las cantidades exportadas retrocedieron 24,9% . En la plata ocurrió algo similar: el valor aumentó 64,1%, mientras que el volumen cayó 1,3%. La diferencia estuvo impulsada, principalmente, por mejores cotizaciones internacionales.

Después de haber registrado en julio ventas mineras por apenas US$53 millones , agosto mostró una recuperación importante. Las exportaciones alcanzaron US$151 millones , un incremento del 37,6% frente a agosto de 2025 , cuando habían sido de aproximadamente US$110 millones.

San Juan se ubicó como la segunda provincia con mayores exportaciones mineras del país durante los primeros ocho meses de 2026, con US$1.302 millones y una participación del 21,5% sobre el total nacional. Foto: captura informe Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera.

La mejora también elevó nuevamente el peso de la actividad dentro de toda la canasta exportadora provincial. Durante agosto, la minería explicó el 88% de las ventas de San Juan al exterior , frente al 77,7% registrado un año antes. En el acumulado enero-agosto, su participación fue del 87,6% , lo que implica que casi nueve de cada diez dólares exportados por la provincia tuvieron origen minero.

Los principales destinos ratifican además una estructura comercial ya consolidada. Suiza recibió el 72,2% de las exportaciones mineras sanjuaninas durante los primeros ocho meses, mientras que India concentró otro 22,1%. El resto de los mercados reunió solamente el 5,7%.

San Juan creció, pero menos que el promedio nacional

El dato provincial es positivo en términos interanuales, aunque existe una diferencia considerable cuando se lo compara con el desempeño general de la minería argentina. Mientras San Juan acumuló una expansión del 10,1%, las exportaciones mineras nacionales crecieron 65,7% durante los primeros ocho meses y alcanzaron un récord histórico de US$6.059 millones.

El fuerte salto nacional estuvo explicado, en gran medida, por el crecimiento del litio. Ese mineral exportó US$1.467 millones entre enero y agosto, un 190,5% más que durante el mismo período de 2025, acompañado además por un aumento del 56,8% en las cantidades enviadas al exterior.

Esa dinámica permitió que provincias del NOA como Jujuy, Salta y Catamarca aceleraran mucho más rápido sus exportaciones. En conjunto, las tres alcanzaron US$2.281 millones en ocho meses, con un crecimiento interanual del 113%. San Juan, en cambio, sigue dependiendo casi exclusivamente de la producción aurífera de sus operaciones en marcha.

Oro caro, menos toneladas

El contraste entre valores y cantidades es uno de los datos centrales del informe nacional. Argentina exportó US$4.472 millones en minerales metalíferos hasta agosto, un 47,4% más que un año atrás. El oro aportó US$3.623 millones y la plata otros US$726 millones.

Sin embargo, el aumento de esos ingresos no estuvo acompañado por un crecimiento equivalente en volumen. En oro, la cantidad exportada cayó casi una cuarta parte en términos interanuales. Para San Juan, donde ese mineral concentra prácticamente toda su canasta minera, el dato muestra cuánto están influyendo actualmente los precios internacionales para sostener el valor de los envíos.

El panorama podría modificarse en los próximos años a medida que entren en nuevas etapas proyectos actualmente en desarrollo y exploración, particularmente los grandes emprendimientos de cobre. Por ahora, el mapa exportador provincial continúa teniendo un protagonista casi excluyente: de cada US$100 que San Juan exporta en minería, cerca de US$98 provienen del oro.