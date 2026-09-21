El Hospital Rawson lanza una campaña gratuita para detectar y tratar el ojo seco

El Hospital Dr. Guillermo Rawson realizará este jueves una Campaña de Detección y Tratamiento de Ojo Seco, una propuesta gratuita destinada a personas mayores de 18 años que presenten molestias o síntomas compatibles con esta afección. La actividad se desarrollará de 8:30 a 11 en los Consultorios Externos de Oftalmología, ubicados en Planta Baja, Ala Sur, con ingreso por General Paz pasando avenida Rawson.
La atención será por orden de llegada y tendrá un cupo máximo de 120 pacientes, debido al tiempo que requieren los controles. Desde el servicio recomendaron asistir con anticipación para asegurar un lugar dentro de la jornada.
Quiénes deberían acercarse al control
La campaña apunta especialmente a personas que padecen enrojecimiento, ardor, picazón, sensación de arenilla, lagrimeo excesivo o molestias al utilizar lentes de contacto. También pueden presentarse episodios de visión borrosa momentánea o incomodidad persistente, síntomas que pueden afectar distintas actividades de la vida cotidiana.
La doctora Silvina Pontoriero, integrante del Servicio de Oftalmología del Rawson, explicó que San Juan reúne factores que pueden favorecer la aparición de esta problemática. La baja humedad ambiental propia de la provincia, sumada al tiempo prolongado frente a pantallas de computadoras y teléfonos, aumenta la exposición a condiciones asociadas con el ojo seco.
Una campaña inédita en el Hospital Rawson
Según se informó, será la primera vez que el hospital desarrolla una iniciativa específica de estas características, con el aval de la Sociedad Argentina de Superficie Ocular. Además, durante la jornada participará un especialista proveniente de Buenos Aires que trabajará junto al equipo médico local.
La importancia del diagnóstico temprano radica en que el ojo seco puede ir más allá de una molestia ocasional. Cuando los síntomas son persistentes, la evaluación profesional permite determinar su origen y definir el tratamiento más adecuado para cada paciente. En determinados casos, también puede ser necesario realizar estudios complementarios o derivaciones a otras especialidades.
La propuesta forma parte de las acciones de prevención y atención de la salud visual impulsadas desde el ámbito público y busca facilitar el acceso a un control especializado para quienes presentan síntomas y todavía no cuentan con un diagnóstico.