El Hospital Rawson lanza una campaña gratuita para detectar y tratar el ojo seco

Será este jueves 24 de septiembre, con atención por orden de llegada para mayores de 18 años. Habrá un cupo máximo de 120 pacientes.

La campaña gratuita de salud visual se realizará en los Consultorios Externos de Oftalmología del Hospital Rawson.

El Hospital Dr. Guillermo Rawson realizará este jueves una Campaña de Detección y Tratamiento de Ojo Seco, una propuesta gratuita destinada a personas mayores de 18 años que presenten molestias o síntomas compatibles con esta afección. La actividad se desarrollará de 8:30 a 11 en los Consultorios Externos de Oftalmología, ubicados en Planta Baja, Ala Sur, con ingreso por General Paz pasando avenida Rawson.

La atención será por orden de llegada y tendrá un cupo máximo de 120 pacientes, debido al tiempo que requieren los controles. Desde el servicio recomendaron asistir con anticipación para asegurar un lugar dentro de la jornada.

Quiénes deberían acercarse al control La campaña apunta especialmente a personas que padecen enrojecimiento, ardor, picazón, sensación de arenilla, lagrimeo excesivo o molestias al utilizar lentes de contacto. También pueden presentarse episodios de visión borrosa momentánea o incomodidad persistente, síntomas que pueden afectar distintas actividades de la vida cotidiana.

La doctora Silvina Pontoriero, integrante del Servicio de Oftalmología del Rawson, explicó que San Juan reúne factores que pueden favorecer la aparición de esta problemática. La baja humedad ambiental propia de la provincia, sumada al tiempo prolongado frente a pantallas de computadoras y teléfonos, aumenta la exposición a condiciones asociadas con el ojo seco.

Una campaña inédita en el Hospital Rawson Según se informó, será la primera vez que el hospital desarrolla una iniciativa específica de estas características, con el aval de la Sociedad Argentina de Superficie Ocular. Además, durante la jornada participará un especialista proveniente de Buenos Aires que trabajará junto al equipo médico local.