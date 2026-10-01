Cronograma de octubre: entrega de módulos alimentarios a personas con diabetes

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano dio a conocer el cronograma de octubre para la entrega de módulos alimentarios destinados a personas con diabetes.

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano dio a conocer el cronograma oficial de entrega de módulos alimentarios destinados a personas con diabetes inscriptos en el programa provincial. El operativo de distribución se llevará a cabo a lo largo de todo el mes de octubre, abarcando tanto a los departamentos alejados como al Gran San Juan.

Desde el área técnica detallaron las fechas, horarios y puntos específicos en cada distrito para facilitar el retiro de los beneficios por parte de los titulares o personas autorizadas.

Calendario de entrega por departamento Martes 6 de octubre:

9:00 a 10:30 hs: Departamento 9 de Julio, en el CAPS Arturo Cabral de la Colina.

11:00 a 12:30 hs: Departamento 25 de Mayo, en el Hospital Santa Rosa.