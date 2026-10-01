Cronograma de octubre: entrega de módulos alimentarios a personas con diabetes

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano dio a conocer el cronograma oficial de entrega de módulos alimentarios destinados a personas con diabetes inscriptos en el programa provincial. El operativo de distribución se llevará a cabo a lo largo de todo el mes de octubre, abarcando tanto a los departamentos alejados como al Gran San Juan.
Desde el área técnica detallaron las fechas, horarios y puntos específicos en cada distrito para facilitar el retiro de los beneficios por parte de los titulares o personas autorizadas.
9:00 a 10:30 hs: Departamento 9 de Julio, en el CAPS Arturo Cabral de la Colina.
11:00 a 12:30 hs: Departamento 25 de Mayo, en el Hospital Santa Rosa.
Miércoles 7 de octubre:
9:30 a 11:30 hs: Departamento Valle Fértil, en las oficinas de Acción Social.
Jueves 8 de octubre (Comunidad de Jáchal):
Desde las 9:30 hs: En el CIC Niquivil.
10:00 a 12:00 hs: En el Hospital San Roque.
A las 11:00 hs: En el CIC Villa Mercedes.
Viernes 9 de octubre (Zona Oeste):
9:30 a 11:00 hs: Departamento Zonda, en la Asociación Civil.
11:30 a 12:30 hs: Departamento Ullum, en el CIC.
Martes 13 de octubre:
9:30 a 11:30 hs: Departamento Caucete, en Luz y Fuerza (Diagonal Sarmiento 634).
Jueves 15 de octubre (Departamento Iglesia):
9:30 a 11:00 hs: En el CIC de Las Flores.
11:30 a 12:30 hs: En el Hospital Dr. Tomás Perón.
Viernes 16 de octubre (Departamento Sarmiento):
9:30 a 11:00 hs: En el CIC de Villa Mediagua.
11:30 a 12:30 hs: En el CIC de Los Berros.
Lunes 19 de octubre:
9:30 a 11:30 hs: Departamento Angaco, en el Hospital Dr. Rizo Esparza.
Martes 20 de octubre:
9:30 a 11:30 hs: Departamento Albardón, en el Hospital Dr. Giordano.
Jueves 22 de octubre (Departamento Calingasta):
Desde las 10:00 hs: En el Hospital Villa Calingasta.
Desde las 11:00 hs: En el Hospital de Barreal.
Entrega en el Gran San Juan y cronograma para rezagados
Para los beneficiarios que residen en los departamentos que conforman el Gran San Juan (Capital, Chimbas, Pocito, Rivadavia y Santa Lucía), la entrega se desarrollará en horario corrido de 8:00 a 13:00 horas durante las siguientes jornadas:
Días: 23, 26, 27, 28 y 29 de octubre.
Lugar: Depósito del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.
Asimismo, desde la cartera social informaron que todas aquellas personas que hayan quedado rezagadas podrán retirar sus alimentos el viernes 30 de octubre, en el horario de 8:00 a 13:00 horas, también en las instalaciones del depósito gubernamental