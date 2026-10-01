Modo Matemática avanza con la formación docente y llega a los departamentos alejados

El Ministerio de Educación de San Juan desarrolla el último módulo presencial del año de Modo Matemática, uno de los ejes del Plan Provincial de Fortalecimiento en Matemática. La capacitación reúne a docentes y equipos directivos del segundo ciclo de Primaria y del ciclo básico de Secundaria del Gran San Juan y zonas aledañas.

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La jornada se lleva adelante en el Colegio La Inmaculada y cuenta con la presencia de la ministra de Educación, Silvia Fuentes. La propuesta forma parte del trayecto de actualización académica y pedagógica de 60 horas cátedra destinado a docentes, directivos y formadores.

En esta última instancia presencial, los talleres se enfocan en educación estadística y patrones, contenidos considerados centrales para el desarrollo del pensamiento matemático. El objetivo es brindar herramientas que permitan trabajar con los estudiantes la interpretación de información, el establecimiento de relaciones, el reconocimiento de regularidades y la argumentación a partir de conocimientos matemáticos.

La capacitación está a cargo de Laura Pezatti, formadora y referente nacional del Compromiso Federal por la Matemática. Durante los encuentros, trabaja junto a los docentes tanto en el abordaje disciplinar como en las estrategias didácticas para trasladar esos contenidos al aula.

Una vez finalizada la instancia destinada al Gran San Juan y departamentos cercanos, Modo Matemática continuará la próxima semana en Jáchal, Iglesia, Valle Fértil y Calingasta. De esta manera, el Ministerio de Educación busca extender el mismo recorrido formativo a las comunidades educativas de los departamentos alejados.

La propuesta contempla la participación de docentes, equipos directivos y supervisores de Primaria y Secundaria, además de otros actores vinculados con los procesos de enseñanza de la Matemática.

Durante la actividad, Silvia Fuentes remarcó la importancia de sostener la actualización disciplinar como parte de la transformación de las prácticas educativas. “Modo Matemática nos permite trabajar sobre cómo enseñamos una disciplina que atraviesa toda la trayectoria educativa”, señaló la ministra.

Fuentes agregó que la capacitación apunta a que los docentes puedan profundizar sus conocimientos, revisar sus prácticas y encontrar nuevas herramientas para que los estudiantes desarrollen capacidades vinculadas con el pensamiento matemático, la interpretación de información, el establecimiento de relaciones y la argumentación.

Una propuesta que alcanza a más de 88.000 estudiantes

Modo Matemática fue lanzado este año como una política provincial articulada con el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”. Según los datos oficiales, la iniciativa alcanza a más de 88.000 estudiantes y cerca de 2.000 docentes de 647 instituciones educativas de gestión estatal y privada.

En el nivel Primario, el plan comprende a 44.217 estudiantes de 4°, 5° y 6° grado, mientras que en Secundaria alcanza a 44.021 alumnos de 1°, 2° y 3° año.

El programa se organiza en cuatro líneas de acción. “San Juan en Modo Matemática ON” busca sensibilizar sobre el aprendizaje de la disciplina; “Cuidando hilos de aprendizaje” está orientada a la formación docente; el programa PRISMA apunta al acompañamiento pedagógico y al análisis de las prácticas en las aulas; y el Repositorio Provincial de Recursos Matemáticos Digitales reúne secuencias didácticas, guías conceptuales y recursos interactivos.