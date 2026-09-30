Giro en los preuniversitarios de la UNSJ: los aspirantes rendirán Lengua y Matemática el mismo día

En un cambio histórico respecto a años anteriores, la UNSJ unificará los exámenes de Lengua y Matemática para el ingreso a sus institutos. La cita será el próximo 30 de noviembre.

Los colegios preuniversitarios dependientes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) implementarán un cambio histórico en su esquema de admisión para este año. A diferencia de las ediciones anteriores, los aspirantes rendirán los exámenes de Lengua y Matemática en una misma jornada, eliminando el cronograma desdoblado tradicional.

La fecha clave ya fue fijada en el calendario: el examen único se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre, transformándose en una jornada de máxima exigencia para los chicos que buscan un lugar en los institutos preuniversitarios.

Claves del nuevo formato de examen Jornada simultánea: Las pruebas se tomarán de manera conjunta en dos sedes estratégicas y conocidas por la comunidad educativa: la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y el Colegio Central Universitario.

Simulacro previo: Con el objetivo de que los estudiantes puedan medir los tiempos, adaptarse a la nueva mecánica y reducir la tensión del examen definitivo, los Cursos de Nivelación realizarán una prueba piloto previa, cuyo cronograma exacto se confirmará en los próximos días.