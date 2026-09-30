Cambio de horario en la Feria y Mercado de Abasto: desde cuándo regirá la nueva atención al público

Municipalidad de la Ciudad de San Juan dispuso una modificación en el horario del tradicional espacio de calle 25 de Mayo y Buenaventura Luna para beneficiar a comerciantes y compradores.

Cambio de horario en la Feria y Mercado de abasto, capital.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan anunció una modificación clave en el funcionamiento de la Feria y Mercado de Abasto, pensada para adaptarse a las necesidades estacionales y optimizar la experiencia de compra de los vecinos. A partir del lunes 5 de octubre, el predio municipal modificará de manera definitiva su horario de atención, el cual quedará fijado de 6:30 a 13:00.

La renovación horaria busca beneficiar tanto a los comerciantes como a los clientes, permitiendo aprovechar las primeras horas de la mañana para realizar las compras del hogar y evitar de este modo las altas temperaturas características de la época.

El predio continúa atendiendo en su tradicional ubicación de calle 25 de Mayo y Buenaventura Luna, consolidado como un punto de encuentro histórico para adquirir alimentos saludables en un mismo lugar.

Qué ofrece cada sector del predio municipal El espacio se divide en dos áreas complementarias para abastecer la demanda diaria de los consumidores:

Sector de la Feria: Ofrece una gran variedad de productos frescos de estación, destacándose frutas y verduras recién traídas de las quintas locales, además de cereales, legumbres y alimentos balanceados.