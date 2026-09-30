Primer día de Expo Innova Cuyo: semillas, vid y tecnología de precisión en Pocito

Este miércoles la quinta edición de Expo Innova Cuyo abrió su primera jornada en el predio ubicado en Ruta 40 pasando calle 18, en Pocito.

Organizada por Innova Cuyo con la invitación del Gobierno de San Juan, la feria funciona de 11 hs a 17.30 hs y se extiende hasta el viernes 2 de octubre. Se trata de la feria frutihortícola más grande de la región de Cuyo, pensada como un espacio para el intercambio de conocimientos, la generación de oportunidades comerciales y la presentación de nuevas tecnologías aplicadas al campo y a la industria.

La entrada al predio, entre maquinaria agrícola y los toldos de los expositores que participan de esta edición.

En el auditorio Agrochery , la jornada abrió con una disertación sobre los desafíos del cultivo de alfalfa, a cargo del ingeniero Santiago Arditti, de Guasch , seguida por una presentación sobre exportación de heno y pellets de alfalfa del ingeniero Omar Zamorano, de Dorgan Semillas Alfalfa.

Continuó con la charla “Riego por pivote: ampliando el horizonte productivo”, del ingeniero Fernando Orecchia, de Valley, y con una disertación del ingeniero Cristian Caselles, de Súper Cultura Agrícola, sobre las decisiones que determinan el éxito en la producción de semilla de cebolla.

La mañana cerró con dos presentaciones de investigadores del INTA sobre el cultivo de quinua en San Juan: su comportamiento agronómico y manejo, a cargo de la doctora Nadia Bárcena, y sus costos de producción y desafíos comerciales, con la doctora Jimena Andrieu y el ingeniero agrónomo Alejandro Oviedo.

La vid y el mosto, eje del auditorio Banco San Juan

En el auditorio Banco San Juan, el primer día estuvo dedicado a la vid y sus productos.

Abrió Juan Carlos Brignardello, de Vitícola Organic, con una charla sobre la industria de la uva de mesa en Perú. Le siguieron dos presentaciones sobre uva de mesa y pasas a cargo de las investigadoras del INTA Bea Pugliese y Jimena Andrieu, centradas en alternativas de reconversión y costos, y en las tendencias de mercado y las variedades desarrolladas por el organismo.

La agenda continuó con una disertación de la licenciada en biología Daniela Pacheco y el doctor Emanuel Ontivero, también del INTA, sobre microorganismos y biodiversidad del suelo aplicados a la calidad de los vinos, y cerró con una charla de Richard Saccani y Martín Materia sobre el mosto en el negocio vitivinícola cuyano.

Drones y maquinaria pesada por la tarde

Por la tarde, entre las 15.30 hs y las 17 hs, el predio sumó las primeras dinámicas a campo de la feria, de la mano de XAG Atlas y Punto Este. Se exhibió el dron agrícola XAG P150 Max, pensado para la pulverización aérea de cultivos.

El dron agrícola XAG P150 Max, en pleno vuelo durante su demostración de pulverización aérea en el predio de Pocito.

El robot agrícola XAG R200, que cumple una función similar de pulverización pero de forma terrestre y autónoma, sin necesidad de un operario a bordo.

La nube de pulverización del robot XAG R200 se eleva sobre el predio, ante la mirada de los visitantes.

A esas dos demostraciones se sumaron una retroexcavadora de Diesel Lange, utilizada en tareas de movimiento de suelo, y un chipeador forestal de Agrofit, que tritura ramas y restos de poda y los convierte en astillas. El resto de las dinámicas —otros modelos de drones, el tractor de Agrochery y las pulverizadoras de Valcorp— está previsto para los dos días siguientes.

Decenas de visitantes siguieron de cerca el funcionamiento del chipeador forestal, una de las dinámicas a campo del primer día.

El resto de las dinámicas —otros modelos de drones, el tractor de Agrochery y las pulverizadoras de Valcorp— está previsto para los dos días siguientes.

Un predio a pleno sol

Además del escenario de las charlas y las dinámicas a campo, el predio se despliega en un recorrido amplio, con decenas de stands. Conviven allí la maquinaria pesada y los tractores con implementos agrícolas, pulverizadoras, productos para el control de plagas y muestras de riego por goteo junto a una oferta creciente de tecnología aplicada al campo: inteligencia artificial, drones, soluciones para el cuidado de la tierra, viveros, nutrición vegetal y bioestimulantes orgánicos. También exhiben cooperativas y fincas de la provincia, la Universidad Nacional de San Juan —a través de su Facultad de Ingeniería— y el INTA.

Un técnico de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ explica las pruebas de caracterización mineralógica aplicadas al agro.

En los stands de SISanJuan, alumnos de escuelas agrotécnicas de la provincia —entre ellas la Escuela Pionero— mostraron el trabajo que realizan en sus instituciones, ante una convocatoria que reunió a buena parte del sector agropecuario sanjuanino.

El stand de la Subsecretaría de Trabajo, con juegos de preguntas y actividades, fue uno de los puntos de encuentro con el público más joven.

El calor marcó la jornada y llevó a insistir en algunas recomendaciones básicas para quienes recorren el predio: usar protector solar, gorra o sombrero, llevar abundante agua y optar por calzado cómodo. Quienes prefieran hacer una pausa cuentan además con varios stands gastronómicos distribuidos en el predio.

Sombrero y gorra, recomendación de la jornada: un grupo camina entre los cultivos de ensayo bajo el sol de Pocito.

Una quinta edición que crece

La feria llega a esta quinta edición después de crecer en la cantidad y calidad de sus expositores y en el contenido de sus actividades desde que se creó en 2022. Esta edición incorporó por primera vez al sector minero y reúne unas 100 empresas expositoras, en un predio que es una finca productiva propiedad de Luis Martín, socio de Recabarren en la organización del evento. En la edición 2025 la feria recibió unas 2.500 personas por día; para esta edición la organización espera superar los 3.000 visitantes diarios.

La programación continúa el jueves 1 de octubre con una agenda centrada en el agua, con una charla sobre El Niño y su impacto en la agricultura del Valle de Tulum, y con conversatorios sobre la cadena del ajo y del tomate para industria.