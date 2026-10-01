Golpes en la espalda y signos de abuso: los detalles de la autopsia de la nena de 11 años que encontraron muerta

El caso de Nerea Geraldine Pereira, la nena de 11 años que encontraron ahorcada esta madrugada en el baño de su casa de Berazategui dio un giro inesperado tras la autopsia y colocó al entorno más cercano de la víctima en la mira de la Justicia.

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Es que lo que en un primer momento se investigaba como un suicidio, cambió de rumbo cuando el informe forense preliminar reveló lesiones compatibles con golpes, una hemorragia interna y signos de un posible abuso sexual de antigua data.

La autopsia preliminar detectó que el cuerpo de Nerea presentaba golpes en la espalda y hemorragia interna. Además, los especialistas detectaron indicios compatibles con un abuso sexual, aparentemente de vieja data.

Estos elementos, que aún deben ser confirmados con estudios complementarios, llevaron a la fiscalía a descartar la hipótesis de suicidio y a profundizar la investigación.

La causa pasó a ser investigada bajo la figura de abandono de persona seguido de muerte, aunque la calificación es provisoria y podría modificarse.

La familia, bajo sospecha

A partir de los resultados del trabajo de los forenses, la fiscal Gabriela Mateos, titular de la UFI N° 3 de Berazategui, ordenó una serie de medidas urgentes.

La Subdelegación Departamental de Investigaciones de Berazategui quedó a cargo de las tareas y se realizaron allanamientos en domicilios vinculados al círculo familiar más cercano de la víctima.

Como consecuencia de esas medidas fueron detenidos Rocío Pereira, madre de Nerea; Mónica Villalba, su abuela; y sus tíos maternos Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez.

Qué investigan ahora

Uno de los puntos que busca determinar la fiscalía es qué ocurrió durante las horas previas a la muerte de la nena y quiénes estaban con ella.

También se intenta establecer si los adultos que convivían o tenían contacto habitual con Nerea conocían su situación y si existieron señales previas que pudieran haber advertido sobre algún tipo de violencia.

La escena fue preservada y los investigadores trabajan ahora en la reconstrucción de las últimas horas de vida de Nerea, mientras esperan los resultados de nuevas pericias que permitan precisar las circunstancias de su muerte.

El dato central que dejó hasta ahora la autopsia es que el cuerpo presentaba lesiones que no se explican únicamente por el ahorcamiento. Por eso, lo que inicialmente parecía un suicidio quedó bajo una investigación mucho más compleja, con cuatro familiares detenidos y varias hipótesis abiertas.