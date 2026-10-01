Conmoción en Sarmiento: encontraron sin vida a un bebé en un canal de riego

El hallazgo ocurrió este jueves al mediodía en una zona rural cercana a la Ruta 153, pasando Cañada Honda. La Justicia investiga las circunstancias.

Un fuerte operativo policial y judicial se desplegó este jueves al mediodía en una zona rural de Sarmiento, luego de que fuera encontrado sin vida un bebé en el interior de un canal de riego ubicado en inmediaciones de la Ruta 153, pasando Cañada Honda.

El aviso sobre el hallazgo ingresó cerca de las 12, lo que movilizó a efectivos de la Subcomisaría Los Berros hasta el lugar. Allí se puso en marcha el procedimiento para preservar la escena y avanzar con las primeras actuaciones destinadas a establecer qué ocurrió.

Por tratarse de una muerte cuyas circunstancias todavía no fueron determinadas, tomó intervención la UFI Delitos Especiales, junto con personal de la División Criminalística. Los especialistas deberán realizar el relevamiento del lugar y reunir elementos que permitan reconstruir las circunstancias previas al hallazgo.

Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre la identidad ni la edad del bebé. Tampoco se informaron públicamente detalles sobre cuánto tiempo habría permanecido en el reservorio, cómo llegó hasta allí o si existen testigos que puedan aportar información a la investigación.

La Justicia busca determinar qué ocurrió El expediente se encuentra en una etapa inicial, por lo que los investigadores trabajan para establecer las circunstancias concretas del fallecimiento. Entre las cuestiones que deberán determinarse se encuentran la causa de muerte y las condiciones en las que se produjo el hallazgo.