San Martín: iba en bicicleta con auriculares y lo mató un camión municipal

Un trágico siniestro vial sacudió al departamento San Martín. Un menor de 13 años falleció este jueves tras ser embestido por un camión perteneciente a la municipalidad local mientras circulaba en bicicleta. El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 horas sobre calle Laprida, metros antes de llegar a la intersección con Belgrano.
De acuerdo a la información oficial brindada por las fuentes policiales y judiciales, el camión un rodado destinado al transporte de residuos cloacales perteneciente a la comuna era conducido por Jorge Eduardo Torres, quien iba acompañado por Francisco Miguel Tello. Ambos circulaban por calle Laprida en dirección de oeste a este.
La mecánica del trágico hecho
El informe oficial detalla que, en el mismo sentido de circulación y delante del rodado mayor, lo hacía el adolescente a bordo de su bicicleta. Al momento del tránsito, el menor llevaba puestos auriculares blancos y su celular reproduciendo música.
Las pericias preliminares indican que, metros antes de llegar a la esquina con calle Belgrano, el menor comenzó a girar hacia su izquierda. Ante esta maniobra, el chofer del camión intentó esquivarlo, pero lamentablemente no pudo evitar el impacto: el ciclista fue embestido por el costado derecho y las ruedas traseras derechas del vehículo pesado. El impacto provocó el fallecimiento del adolescente en el acto.
Tras el alerta al 911, un médico del servicio de emergencias 107 se hizo presente en el lugar y constató oficialmente el deceso del menor.
Pericias y operativo en la zona
A raíz del trágico suceso, se desplegó un operativo policial y judicial de gran magnitud en el lugar. A Jorge Eduardo Torres, conductor del camión municipal, se le realizó el test de alcotest de rigor, el cual arrojó resultado 0,00 g/l, descartando la presencia de alcohol en sangre.
Investigación: En la escena del hecho trabajaron codo a codo efectivos de la Comisaría 19°, personal de la División Delitos Especiales y peritos de Policía Científica, bajo las directivas de la Justicia interviniente para esclarecer con exactitud los detalles de la mecánica del accidente