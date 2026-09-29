    • 29 de septiembre de 2026 - 14:41

    Salud y ritmo: el municipio de San Martín impulsa clases gratuitas de bailoterapia para personas mayores

    La propuesta se realizatodos los jueves en el CIC Dos Acequias, San Martín, y busca promover el envejecimiento activo a través de la música y el movimiento.

    El municipio de San Martín lanzó un nuevo taller de bailoterapia para personas mayores.

    El municipio de San Martín lanzó un nuevo taller de bailoterapia para personas mayores.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    Con el propósito de crear espacios de encuentro, recreación y cuidado integral de la salud, el municipio de San Martín puso en marcha una iniciativa orientada a las personas mayores de la comuna: talleres semanales de bailoterapia. La actividad se dicta de manera gratuita todos los jueves de 16 a 17, en las instalaciones del CIC Dos Acequias.

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    La bailoterapia se ha consolidado en los últimos años como una de las disciplinas sociosanitarias más recomendadas para la tercera edad. A diferencia de un entrenamiento convencional, combina ejercicios aeróbicos de bajo impacto con ritmos musicales adaptados, lo que permite ejercitar el cuerpo de forma divertida, accesible y sin exigencias desmedidas.

    Un impulso para el cuerpo y la mente

    Especialistas en gerontología y actividad física destacan que la práctica regular de baile adaptado genera múltiples beneficios directos en la calidad de vida de las personas mayores:

    • Salud cardiovascular y movilidad: mejora la circulación sanguínea, fortalece el tono muscular y incrementa la flexibilidad de las articulaciones, previniendo la rigidez asociada al sedentarismo.
    • Coordinación y equilibrio: el seguimiento de ritmos y pasos estimula el sistema propioceptivo, lo que ayuda a sostener el equilibrio y reduce significativamente el riesgo de caídas cotidianas.
    • Estimulación cognitiva: recordar secuencias de movimientos y adaptarse al compás de la música activa la memoria, la atención y la agilidad mental.
    • Bienestar emocional y social: bailar libera endorfinas, lo que combate el estrés, la ansiedad y el estado de ánimo bajo. Además, al realizarse en grupo, funciona como un potente antídoto contra el aislamiento social, fomentando la camaradería y la creación de nuevas amistades.

    Un espacio saludable para compartir en San Martín

    Desde la gestión municipal remarcaron la importancia de garantizar el acceso a estas actividades comunitarias en los centros integrales de cada distrito, descentralizando la oferta deportiva y cultural para que todos los vecinos puedan participar cerca de sus hogares.

    La invitación permanece abierta a todas las personas mayores del departamento San Martín que deseen sumarse, sin necesidad de contar con experiencia previa en baile. Solo se requiere asistir con ropa cómoda, calzado adecuado y muchas ganas de disfrutar.

    Información clave del taller:

    • Día: todos los jueves.
    • Horario: de 16 a 17..
    • Lugar: Centro Integrador Comunitario (CIC) Dos Acequias, San Martín.
    • Entrada: libre y gratuita.

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