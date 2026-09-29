Salud y ritmo: el municipio de San Martín impulsa clases gratuitas de bailoterapia para personas mayores

La propuesta se realizatodos los jueves en el CIC Dos Acequias, San Martín, y busca promover el envejecimiento activo a través de la música y el movimiento.

El municipio de San Martín lanzó un nuevo taller de bailoterapia para personas mayores.

Con el propósito de crear espacios de encuentro, recreación y cuidado integral de la salud, el municipio de San Martín puso en marcha una iniciativa orientada a las personas mayores de la comuna: talleres semanales de bailoterapia. La actividad se dicta de manera gratuita todos los jueves de 16 a 17, en las instalaciones del CIC Dos Acequias.

La bailoterapia se ha consolidado en los últimos años como una de las disciplinas sociosanitarias más recomendadas para la tercera edad. A diferencia de un entrenamiento convencional, combina ejercicios aeróbicos de bajo impacto con ritmos musicales adaptados, lo que permite ejercitar el cuerpo de forma divertida, accesible y sin exigencias desmedidas.

Un impulso para el cuerpo y la mente Especialistas en gerontología y actividad física destacan que la práctica regular de baile adaptado genera múltiples beneficios directos en la calidad de vida de las personas mayores:

Salud cardiovascular y movilidad: mejora la circulación sanguínea, fortalece el tono muscular y incrementa la flexibilidad de las articulaciones, previniendo la rigidez asociada al sedentarismo.

mejora la circulación sanguínea, fortalece el tono muscular y incrementa la flexibilidad de las articulaciones, previniendo la rigidez asociada al sedentarismo. Coordinación y equilibrio: el seguimiento de ritmos y pasos estimula el sistema propioceptivo, lo que ayuda a sostener el equilibrio y reduce significativamente el riesgo de caídas cotidianas.

el seguimiento de ritmos y pasos estimula el sistema propioceptivo, lo que ayuda a sostener el equilibrio y reduce significativamente el riesgo de caídas cotidianas. Estimulación cognitiva: recordar secuencias de movimientos y adaptarse al compás de la música activa la memoria, la atención y la agilidad mental.

recordar secuencias de movimientos y adaptarse al compás de la música activa la memoria, la atención y la agilidad mental. Bienestar emocional y social: bailar libera endorfinas, lo que combate el estrés, la ansiedad y el estado de ánimo bajo. Además, al realizarse en grupo, funciona como un potente antídoto contra el aislamiento social, fomentando la camaradería y la creación de nuevas amistades. Un espacio saludable para compartir en San Martín Desde la gestión municipal remarcaron la importancia de garantizar el acceso a estas actividades comunitarias en los centros integrales de cada distrito, descentralizando la oferta deportiva y cultural para que todos los vecinos puedan participar cerca de sus hogares.

La invitación permanece abierta a todas las personas mayores del departamento San Martín que deseen sumarse, sin necesidad de contar con experiencia previa en baile. Solo se requiere asistir con ropa cómoda, calzado adecuado y muchas ganas de disfrutar.