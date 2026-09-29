Una ruleta con premios de hasta $50 mil llegará al microcentro sanjuanino por el Día de la Madre

La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan organizará una jornada de entretenimiento el viernes 16 de octubre desde las 18 en la peatonal.

El microcentro sanjuanino se prepara para vivir una tarde especial en la previa del Día de la Madre. El viernes 16 de octubre, desde las 18, la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan realizará una jornada de entretenimiento en la peatonal, con una ruleta que tendrá premios para quienes participen.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro y celebración en las calles del centro de San Juan durante la antesala de una de las fechas comerciales más importantes del año. La actividad se desarrollará con la participación de comerciantes y vecinos que se acerquen a disfrutar de la jornada.

Una ruleta con vouchers para comprar en comercios de Capital Uno de los principales atractivos de la jornada será la ruleta de premios, que permitirá a los participantes acceder a distintos beneficios. Entre ellos habrá vouchers de compras por $50.000, que podrán utilizarse exclusivamente en comercios ubicados en Capital.

Los premios estarán destinados a fomentar las compras en los negocios del microcentro y acompañar el movimiento comercial generado por el Día de la Madre, que este año se celebra el domingo 18 de octubre.

La iniciativa de la Cámara de Comerciantes Unidos apunta así a combinar entretenimiento y promoción comercial, con una actividad abierta para quienes transiten por la peatonal durante la tarde del viernes.