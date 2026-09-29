Uno por uno, todos los ganadores del nuevo sorteo de Cupones No Premiados de la Caja de Acción Social

Con una importante concurrencia de público , la Caja de Acción Social (CAS) llevó adelante el sábado 26 de septiembre una nueva edición del sorteo de Cupones No Premiados . La actividad se desarrolló en la sede de Mendoza 451 Sur y contó con la participación de vecinos que se acercaron para acompañar la jornada y conocer a los ganadores.

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El presidente de la Caja de Acción Social, Juan Pablo Medina , junto al equipo de gestión, encabezó la entrega de los 12 premios correspondientes al sorteo.

Entre los premios hubo una motocicleta, Smart TV, aire acondicionado, monopatín eléctrico, freezer, lavarropas, heladera, notebook y cocina , entre otros electrodomésticos y artículos.

El sorteo de Cupones No Premiados se realiza cada tres meses y tiene como objetivo fomentar la participación de la comunidad sanjuanina, además de generar un espacio de encuentro entre la institución y los participantes.

Cruzadas Solidarias: 12 instituciones recibieron beneficios

Durante la misma jornada también se concretó una nueva edición de las Cruzadas Solidarias, una iniciativa impulsada por la CAS para acompañar a instituciones que desarrollan distintas actividades en la comunidad.

En esta oportunidad, 12 instituciones sanjuaninas fueron beneficiadas con equipamiento destinado a fortalecer sus tareas. Entre las entidades alcanzadas hubo organizaciones vinculadas con personas adultas mayores, salud, educación, merenderos, escuelas de iniciación deportiva y espacios comunitarios.

De esta manera, la jornada combinó la entrega de premios del sorteo con una acción destinada a respaldar el trabajo que distintas instituciones realizan en diferentes sectores de la provincia.

Cómo retirar los premios

Las personas que resultaron ganadoras y suplentes tienen un plazo de 10 días hábiles para presentarse con su DNI en la Oficina de Comunicaciones de la Caja de Acción Social.

La dependencia está ubicada en Santa Fe 10 Este, segundo piso, y atiende de 7:30 a 12:00.

En el caso de las instituciones beneficiadas mediante las Cruzadas Solidarias, cuentan con 20 días corridos desde la fecha del sorteo para realizar la presentación correspondiente.