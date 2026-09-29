El municipio de Capital fue distinguido a nivel nacional por su modelo de inclusión y sustentabilidad

El municipio de Capital sumó un importante logro institucional al recibir el Premio Nacional Argentina Economía Circular en su cuarta edición. La distinción, otorgada por la Fundación Regenerar en el marco del Foro Federal de Economía Circular , posiciona a la capital sanjuanina entre los gobiernos locales y organizaciones referentes en materia de desarrollo sostenible y articulación público-privada.

El galardón, considerado el más relevante del país en la materi a, distingue a aquellas instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil que lideran la transición desde un modelo económico lineal asado en extraer, consumir y descartar hacia un esquema circular enfocado en la reutilización, el reciclaje y la revalorización de los recursos. Durante esta edición 2026 se evaluaron 200 programas presentados por diversas organizaciones de todo el territorio nacional, resultando premiados únicamente 13 proyectos, entre los cuales se destacó el modelo sanjuanino.

La ceremonia de premiación tuvo lugar en el emblemático edificio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires , espacio que congregó a líderes empresariales, representantes gubernamentales y referentes de la sociedad civil en el marco del Foro Federal de Economía Circular. Este encuentro anual funciona como una plataforma estratégica para visibilizar y compartir experiencias de producción sustentable y gestión ambiental responsable.

Con este galardón, Capital se sumó a una nómina de organizaciones que han sido reconocidas en ediciones anteriores, donde participaron más de 180 proyectos e iniciativas de multinacionales y grandes empresas como Toyota, Cervecería y Maltería Quilmes, Andreani y L'Oréal, así como también PyMEs, cooperativas y municipios pioneros como Córdoba, Vicente López y San Isidro.

El proyecto de Capital galardonado responde al programa "Economía Circular e Inclusión", desarrollado por el municipio capitalino desde hace más de un año. La iniciativa articula el trabajo de la Bolsa de Empleo municipal , que integra a más de 16 empresas de Capital, con 16 instituciones de la provincia abocadas al trabajo con personas con discapacidad.

El mecanismo operativo consiste en el rescate y la recolección de los sobrantes e insumos descartables derivados de los procesos productivos de las firmas locales. Materiales como recortes de cuero, telas, maderas, hierros, vidrios y faldones, que de otro modo se convertirían en residuos sin uso, son recuperados y entregados a las instituciones asociadas. Allí, los asistentes transforman los insumos en nuevos productos comerciales mediante talleres de elaboración y diseño.

Esta dinámica no sólo reinserta insumos industriales en la cadena productiva bajo un concepto de economía circular estricto, sino que también genera una fuente de ingresos genuina y directa para personas con discapacidad que afrontan barreras de inserción en el mercado laboral formal, impulsando su autonomía y dignidad laboral.

Proyección nacional y validación internacional

El reconocimiento obtenido en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires representa una consolidación en el plano nacional para la gestión municipal. Este logro se suma al Certificado de Impacto Global que el programa recibió el año pasado por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hito que brindó la primera validación y visibilidad internacional a la iniciativa.

El galardón de la Fundación Regenerar ratifica el valor del esquema diseñado en San Juan como una experiencia replicable de empleo verde, capaz de demostrar que la cooperación entre el sector privado y la administración pública puede generar resultados concretos tanto en materia de preservación ambiental como de integración social.