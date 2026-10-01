    • 1 de octubre de 2026 - 17:37

    Alarma en Santa Fe: un estudiante difundió fotos con un arma en la escuela donde mataron a otro alumno

    El episodio reavivó la alarma en la comunidad educativa, que aún no se recupera del ataque ocurrido en marzo. Un adulto fue imputado por tenencia indebida.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras seis meses del ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal que dejó como resultado un alumno muerto y otros dos heridos, las autoridades secuestraron un arma en la misma institución.

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    Fue una alumna de la Escuela Nº 40 Mariano Moreno quien alertó a las autoridades sobre una imagen que circulaba en un canal de WhatsApp: en la foto, un compañero de 16 años empuñaba un arma de fuego.

    La denuncia fue realizada este miércoles, según informó el diario La Capital, y el hecho derivó en una investigación por intimidación pública.

    Tras la advertencia, la directiva del colegio activó el protocolo correspondiente. Luego, las autoridades que atendieron el llamado de emergencia activaron una serie de medidas para identificar el origen de la imagen y localizar el arma.

    Allanamientos y secuestro del arma

    Los investigadores entrevistaron al personal del colegio y allanaron el lugar donde viven el adolescente señalado y su madre. Durante el operativo, la Policía secuestró un celular y una tablet.

    La búsqueda del arma terminó en la casa de un familiar del joven, donde un adulto entregó de manera voluntaria un revólver calibre 22 sin municiones que será incorporado a la causa.

    En tanto, el adolescente quedó involucrado en la causa por intimidación pública, mientras que el adulto que entregó el revólver fue imputado en libertad por tenencia indebida de arma de fuego.

    La investigación busca ahora esclarecer cómo llegó el arma a manos del menor y en qué contexto se tomó y difundió la fotografía.

    Una escuela marcada por un ataque fatal

    La mañana del 30 de marzo dejó una terrible marca en la comunidad de la Escuela Nº 40 Mariano Moreno. Ese lunes, otro adolescente ingresó armado y disparó contra sus compañeros. En el ataque, hubo una víctima fatal, el estudiante de 13 años Ian Cabrera, y varios heridos.

    Desde entonces, cualquier situación que implique la presencia de un arma o una posible amenaza genera especial sensibilidad entre alumnos, docentes y familias.

    Hace pocas semanas, la escuela vivió otro momento de pánico: el 3 de septiembre, el estallido de un neumático de camión cerca del instituto provocó corridas y lesiones entre los estudiantes, que inicialmente creyeron que se trataba de un nuevo ataque.

    Debido al pánico, un grupo de estudiantes se lanzó del primer piso hacia un parasol. Ocho menores tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica.

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