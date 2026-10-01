Detuvieron al acusado por el femicidio de Aixa en Tigre tras permanecer prófugo: vecinos intentaron lincharlo

Alejandro Sofía , acusado por el femicidio de Mili Aixa Dana , de 20 años, fue detenido este jueves en una zona descampada de Dique de Luján, partido de Tigre , luego de permanecer prófugo desde el hallazgo del cuerpo de la joven en su vivienda.

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Aixa fue encontrada sin vida el miércoles 30 de septiembre en una casa ubicada sobre calle 12 de Octubre al 800 , en Dique de Luján. Tras el aviso a las autoridades, un médico de Policía constató el fallecimiento y se inició una investigación bajo la intervención de la UFI de Género de Tigre .

De acuerdo con fuentes policiales citadas por la Agencia Noticias Argentinas, investigadores de la DDI de San Isidro y la SubDDI Tigre determinaron que la joven había sufrido episodios de violencia de género por parte de Sofía, quien había sido detenido el 13 de diciembre de 2025 en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas contra Aixa.

El acusado había recuperado la libertad el 12 de julio de este año . Tras el hallazgo del cuerpo, quedó nuevamente bajo investigación y las distintas medidas ordenadas por la Justicia permitieron avanzar sobre su posible participación en el crimen.

Los investigadores analizaron peritajes, testimonios y otras diligencias de campo , además de la intervención del médico de Policía. Con esos elementos, señalaron a Sofía como presunto autor material del femicidio.

Además, los investigadores detectaron mensajes que el acusado le habría enviado a su amigo Lautaro Isaías Paiz, de 24 años, en los que habría manifestado que se había “mandado una cagada” y que pensaba quitarse la vida.

Siempre según la hipótesis que manejan los investigadores, el lugar del crimen podría haber sido alterado o montado con la intención de ocultar la presunta autoría de Sofía. Esta línea forma parte de la investigación y deberá ser corroborada mediante las pruebas incorporadas al expediente.

Cómo fue la detención de Alejandro Sofía

Luego de las tareas destinadas a localizarlo, efectivos de la DDI lograron encontrar y detener al acusado este jueves en una zona descampada de la misma localidad.

El procedimiento se produjo después de que los investigadores siguieran distintas pistas para establecer dónde se encontraba el hombre, quien permanecía prófugo desde que comenzó a ser investigado por el crimen.

Sofía quedó a disposición de la UFI de Género de Tigre, que deberá avanzar con las medidas judiciales correspondientes y determinar su situación procesal.

Incidentes frente a la casa de la abuela del acusado

La detención también generó momentos de tensión en inmediaciones de la vivienda de la abuela de Sofía, donde, según trascendió, el acusado habría permanecido oculto.

Familiares, amigos, allegados y vecinos se concentraron frente al domicilio y arrojaron piedras, mientras que algunas personas intentaron agredir al sospechoso cuando era trasladado esposado hacia un patrullero.

Durante los incidentes, los manifestantes provocaron destrozos en las ventanas de la vivienda, utilizando cascotes y ladrillos.

En medio de la protesta, un vecino cuestionó ante la prensa la liberación anterior del acusado y afirmó: “La Policía es la principal asesina de Aixa”, en referencia a la excarcelación de Sofía tras la causa por lesiones leves y amenazas coactivas.

La investigación continúa ahora con Sofía detenido y con distintas medidas de prueba destinadas a establecer cómo ocurrió el femicidio de Mili Aixa Dana y cuál fue la participación del acusado.