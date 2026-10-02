    • 2 de octubre de 2026 - 10:26

    Murió Bruno Leonel Marchig: volcó en un Audi a alta velocidad

    La víctima tenía 23 años. Los detalles del accidente.

    Murió Bruno Leonel Marchig: volcó en un Audi a alta velocidad

    Murió Bruno Leonel Marchig: volcó en un Audi a alta velocidad

    Foto:

    Un trágico vuelco se registró anoche en Circunvalación, Rosario.Un muchacho de 23 años falleció anoche cuando el automóvil que conducía tumbó sobre el carril de circulación norte-sur a la altura de calle y Palliere. Por el momento, no estaban claras las causas del siniestro y se investiga si pudo intervenir otro vehículo

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    La víctima fue identificada como Bruno Leonel Marchig, quien según fuentes policiales manejaba un automóvil Audi A4 de color y por causas que se desconoce volcó sobre el pavimento.

    El incidente vial sucedió cerca de la medianoche. Tras producirse el vuelco, acudieron al lugar efectivos de la policía provincial, personal de Bomberos Voluntarios y Zapadores y una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias.

    Según los voceros, Marchig iba solo en el auto y no estaba en claro de qué forma se produjo el vuelco. En principio se cree que no participó otro vehículo, pero hay una investigación en marcha.

    La víctima tuvo que ser rescatada por los bomberos del interior del vehículo y según trascendió habría fallecido en el acto. La novedad fue notificada a la Fiscalía de Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos, a cargo de Valeria Piazza Iglesias, quien ordenó todas las medidas de rigor en este tipo de casos.

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