Murió Hernán Argerich en un brutal choque con un camión

Iba como acompañante en una Volkswagen T-Cross. El conductor de la misma resultó gravemente herido y fue hospitalizado de inmediato.

Un hombre de 66 años, identificado como Hernán Argerich, murió este jueves luego de que la Volkswagen T-Cross en la que viajaba como acompañante impactara contra un camión en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 54, en el partido bonaerense de Brandsen. En tanto, el conductor del vehículo, de 60 años, sufrió graves lesiones y debió ser trasladado de urgencia a un hospital.

El siniestro se produjo durante la mañana, en circunstancias que todavía son materia de investigación. De acuerdo con las primeras averiguaciones, la T-Cross circulaba por la autovía cuando terminó impactando contra el acoplado de un camión Volkswagen 13-180 que se encontraba realizando una maniobra sobre la banquina para tomar el retorno y continuar en sentido contrario.

Como consecuencia del violento impacto, Argerich murió en el lugar. Fuentes citadas por medios bonaerenses señalaron que era contador y tenía domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Su identidad fue establecida posteriormente por personal de Policía Científica.

En tanto, el conductor de la camioneta fue identificado como Pablo Óscar Mariano Regidor, de 60 años. Sufrió lesiones de gravedad y fue asistido por una ambulancia de AUBASA, que lo trasladó al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero para recibir atención médica.

El conductor del camión, Pablo Iván Ceideira, resultó ileso. Tras el impacto, se desplegó un importante operativo de emergencia en el sector, con la intervención de efectivos del Departamento Vial Samborombón, personal policial, Bomberos de Abasto, equipos de asistencia vial y Policía Científica.