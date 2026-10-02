Condenaron a 13 años de prisión a Daniel "El Gringo" Olivares por abuso sexual en Córdoba

Daniel “El Gringo” Olivares fue condenado a 13 años de prisión tras un juicio oral de tres jornadas. La Fiscalía había solicitado 23 años y la querella, 25.

Daniel “El Gringo” Olivares fue condenado a 13 años de prisión en Córdoba luego de un juicio oral que se desarrolló durante tres jornadas. La sentencia fue confirmada por fuentes vinculadas a la investigación.

El tribunal lo declaró autor materialmente responsable de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexualmente ultrajante, delitos que, según la resolución, concurrieron idealmente con promoción a la corrupción agravada.

Daniel “El Gringo” Olivares es un camionero y empresario transportista oriundo de San Juan que también tuvo participación en la política de Caucete, donde se desempeñó como secretario de Ambiente durante la gestión municipal de Julián Gil, entre 2015 y 2019. En 2023 se presentó como candidato a intendente. En Córdoba, fue condenado a 13 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, abuso sexualmente ultrajante y promoción a la corrupción agravada, según el fallo informado. Además, registra una causa anterior en San Juan, iniciada a partir de una denuncia presentada en 2019 por su hija, quien lo acusó de abuso sexual cuando ella era menor de edad y lo vinculó con otros presuntos delitos de explotación sexual.

La pena impuesta es de 13 años de prisión, accesorias legales y costas, de acuerdo con lo establecido en el fallo.

Durante el juicio, la Fiscalía había solicitado una condena de 23 años de prisión, mientras que la querella había reclamado una pena de 25 años. Finalmente, los jueces fijaron una pena menor a la requerida por ambas partes.