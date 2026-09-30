Joaquín Levinton hizo un fuerte descargo tras ser denunciado por abuso sexual: "Nunca fue mi pareja"

Joaquín Levinton habló públicamente por primera vez después de que se conociera una grave denuncia en su contra por presunto abuso sexual con acceso carnal y amenazas. El músico utilizó sus historias de Instagram para dar su versión de los hechos y cuestionó uno de los puntos centrales de la presentación: aseguró que la mujer que lo denunció “nunca fue mi pareja” y sostuvo que entre ambos existió únicamente una relación circunstancial y de corta duración.

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La aclaración resulta relevante porque la denunciante sostiene una versión diferente. Según la presentación judicial difundida inicialmente por LAM y posteriormente reproducida por distintos medios, la mujer afirmó haber mantenido un vínculo con Levinton entre 2015 y 2020 , período durante el cual denunció presuntos episodios de violencia física y psicológica, además de situaciones de abuso sexual. La denuncia actual quedó caratulada como “abuso sexual con acceso carnal y amenazas” e interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50.

Frente a la repercusión que alcanzó el caso, Levinton eligió sus redes sociales para responder. “Ante la denuncia de público conocimiento”, comenzó el músico, antes de afirmar que la denunciante lo estaría acosando desde hace años y que incluso se habría presentado de manera violenta en la puerta de su domicilio.

El cantante también sostuvo que ya había existido una denuncia anterior hace más de tres años y afirmó que en aquella oportunidad se presentaron elementos ante la fiscalía que, según su propia versión, desacreditaron las acusaciones. También aseguró que creyó que aquel episodio había quedado cerrado. Esas afirmaciones corresponden a la versión pública de Levinton y no implican una resolución sobre la nueva presentación judicial.

En la segunda parte de su comunicado, el líder de Turf volvió a acusar a la denunciante de hostigarlo a través de redes sociales y aseguró que su abogado conserva capturas de los contactos. También afirmó que, cuando bloquea una vía de comunicación, la mujer logra volver a contactarlo desde otros números.

Joaquín Levinton publicó dos historias en Instagram para responder a la denuncia y aseguró que la mujer “nunca fue” su pareja.

“Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, expresó Levinton al cerrar el mensaje.

Qué sostiene la denuncia contra el cantante de Turf

La denuncia tomó estado público el martes en LAM, donde la periodista Karina Iavícoli dio detalles de la presentación. Según el relato de la mujer, durante el vínculo que afirma haber mantenido con Levinton entre 2015 y 2020 habría atravesado episodios de violencia física y psicológica y situaciones sexuales sin consentimiento.

También denunció que habría sido obligada a consumir drogas y sostuvo que algunas situaciones íntimas habrían sido registradas sin su consentimiento. Entre los episodios incorporados a su relato describió una presunta agresión física en la que, según afirmó, el músico la habría tomado del cuello cuando intentaba retirarse de una reunión. Se trata de acusaciones contenidas en una presentación judicial y no de hechos establecidos por una sentencia.

Según se informó, la mujer ya había realizado una presentación penal en 2022, aunque posteriormente desistió. La denunciante aseguró ahora que decidió volver a recurrir a la Justicia después de encontrar registros audiovisuales vinculados con aquella etapa.

Dos versiones enfrentadas sobre el vínculo

Uno de los puntos que queda planteado con el descargo del músico es precisamente qué tipo de relación existió entre ambos. La mujer se presentó públicamente como una expareja y aseguró que el vínculo se extendió durante cinco años. Levinton, en cambio, rechazó expresamente esa caracterización y sostuvo que nunca fueron pareja y que la relación entre ambos fue circunstancial.

Por esa razón, para el título resulta más preciso no presentar como un hecho que la denunciante era su expareja, ya que ese punto forma parte de las versiones contrapuestas del caso.

La causa permanece bajo intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50, mientras que la denunciante fue derivada al Centro de Orientación a la Víctima. Hasta el momento, el descargo publicado en Instagram constituye la primera respuesta pública de Levinton luego de conocerse la nueva denuncia.