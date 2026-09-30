El nuevo parte médico de Mirtha Legrand llevó tranquilidad sobre su estado de salud

La conductora continúa internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumopatía. El informe médico indicó que evoluciona favorablemente y permanece acompañada por su familia.

El Sanatorio Mater Dei difundió este miércoles 30 de septiembre un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el 18 de septiembre. El comunicado llevó la firma del director médico de la institución, Enrique Echagüe, y señaló que la conductora presenta una evolución favorable.

Según el informe, Mirtha se encuentra “muy bien” de la neumopatía que motivó su internación y presenta una “franca mejoría”. La actualización llevó tranquilidad luego de varios días de seguimiento médico por el cuadro respiratorio.

Mirtha Legrand continúa internada A pesar de la evolución positiva, la conductora continúa alojada en una habitación común del Sanatorio Mater Dei, donde permanece acompañada por sus familiares. Desde la institución indicaron que sus allegados agradecen las muestras de cariño recibidas durante estos días.

El parte médico también estableció cuándo se conocerá la próxima actualización sobre su estado. Si no se producen cambios en el cuadro, el próximo informe será difundido el viernes, según informó el centro de salud.

Mirtha había ingresado nuevamente al Mater Dei el 18 de septiembre, después de haber recibido el alta tras una primera internación durante el mismo mes. En esta oportunidad, el motivo fue un cuadro de neumopatía, término médico general utilizado para referirse a enfermedades que afectan los pulmones.