El divertido ida y vuelta entre Hernán de Mala Fama y Lizy Tagliani que sorprendió en MasterChef

La segunda emisión de MasterChef Celebrity tuvo uno de sus momentos más divertidos cuando Hernán Coronel, líder de Mala Fama, y Lizy Tagliani protagonizaron un inesperado ida y vuelta frente a Wanda Nara. Las bromas comenzaron desde la presentación y se mantuvieron durante buena parte de la gala.

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Todo comenzó cuando Hernán se presentó ante la conductora con un particular juego de palabras: “Hola, Wandera talabartera” . Wanda Nara quedó desconcertada y preguntó qué había querido decir. Lizy aprovechó la situación para completar la ocurrencia con otra respuesta absurda y provocar las risas en el estudio.

La complicidad entre ambos llevó a que Wanda les preguntara si ya se habían hecho amigos. “Es que estamos en algo” , respondió Tagliani, alimentando el juego y dando pie a nuevos intercambios entre los participantes.

El momento más comentado llegó cuando Wanda observó que Hernán tenía frío antes de comenzar el desafío y le preguntó si estaba sintiendo la baja temperatura. El cantante respondió con un piropo dirigido a Lizy: “No se puede tener frío al lado de esta salamandra” .

Tagliani no se quedó atrás y respondió con una frase vinculada a una canción: “Leña para el carbón”. El intercambio rápidamente generó comentarios entre los espectadores y en las redes sociales, donde varios usuarios celebraron la dupla.

Cómo fue la gala de MasterChef

Más allá del momento humorístico, los participantes tuvieron que enfrentarse a un complicado desafío con mariscos y pescados. Hernán presentó sardinas fritas con ensalada caliente y papines con chauchas, mientras que Lizy preparó chipirones a la sartén con almendras, apio, manzana y vegetales grillados.

El jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, tuvo una noche exigente. Martitegui incluso consideró que había “tres platos impresentables”, mientras que los chefs también rescataron algunas preparaciones.

Finalmente, Karina Mazzocco y Sebastián Presta fueron los primeros en subir al balcón. Luego se sumaron Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo y Pablo Giralt. Hernán Coronel consiguió posteriormente el último lugar disponible en el balcón, mientras que Marta Fort y Grego Rossello quedaron destinados a la noche de última chance.