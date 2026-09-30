La Joaqui rompió el silencio sobre su romance con Tiago PZK y respondió a las críticas

La Joaqui decidió hablar públicamente después de las críticas y versiones que surgieron alrededor de su romance con Tiago PZK . A través de su canal de difusión de Instagram, la cantante publicó un extenso mensaje en el que aseguró que durante los últimos días leyó “cosas dolorosas y falsas” sobre su vida personal.

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Uno de los principales puntos de su descargo estuvo relacionado con el momento en que terminó su vínculo con Luck Ra . La artista aseguró que la relación llegó a su fin a principios de julio y remarcó que cuando comenzó a salir con otra persona ya estaba soltera.

“Yo jamás fui desleal” , afirmó La Joaqui. Según explicó, su primera cita después de la separación fue el 2 de septiembre , casi dos meses después de que terminara su relación anterior. También señaló que durante un tiempo decidió mantener la ruptura en privado por pedido de la otra parte.

La cantante también se refirió a la exposición que tuvo la ruptura y sostuvo que, cuando comenzaron a circular públicamente detalles sobre la separación, eligió no responder con información privada.

En ese sentido, explicó que atravesó el final de la relación mientras continuaba con sus actividades laborales y su vida cotidiana. También afirmó que recibió disculpas en privado por situaciones que consideró irrespetuosas, aunque decidió no publicar conversaciones ni exponer a otras personas para respaldar su versión.

La Joaqui además cuestionó las versiones que, según ella, transformaron su historia personal y sostuvo que preservar la intimidad de otras personas no significa negar su propia experiencia.

“Una mujer no tiene que permanecer rota para demostrar que amó”

Otro de los ejes de su mensaje fue la repercusión que tuvo el comienzo de su relación con Tiago PZK. La artista cuestionó las críticas relacionadas con el tiempo que debería haber esperado antes de volver a vincularse sentimentalmente.

“Me parece profundamente injusto y, desde mi mirada, machista que otros pretendan decidir cuánto tiempo debía permanecer sola para que mi dolor fuera considerado verdadero”, sostuvo.

Y agregó: “Una mujer no tiene que permanecer rota para demostrar que amó de verdad”. La cantante afirmó que atravesó su duelo, pero que eso no implica que deba elegir permanecer sola.

La artista también manifestó que quiere continuar con su vida y que mantiene el deseo de formar una familia, al tiempo que defendió su derecho a volver a enamorarse.

El pedido de La Joaqui para terminar con la polémica

Hacia el final de su mensaje, La Joaqui resumió su postura sobre la separación y su presente sentimental: “Amé. Me dolió el final. Hice mi duelo. Y seguí viviendo”.

También pidió que no se utilicen los nombres de las personas involucradas para continuar con los cruces públicos y reclamó que sus seguidores tampoco ataquen a nadie en su nombre.

“Ahora les pido que me permitan ser dueña de mi futuro”, expresó la cantante, quien dejó así sentada su versión sobre la ruptura con Luck Ra y el comienzo de su relación con Tiago PZK.