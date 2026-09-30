    • 30 de septiembre de 2026 - 09:39

    Un festejo a puro piano para celebrar los 53 años de la UNSJ

    Estudiantes y egresados ofrecerán un gran concierto este viernes 2 de octubre en el Aula Magna de la FFHA. La entrada será libre y gratuita.

    Pianistas en concierto. De izquierda a derecha, Giuliano Riccobelli, Anyelina Pastén, Angelina Liyo Silva, Sayra Alessi, Mariana Montañez y Cristian José Peralta.

    Pianistas en concierto. De izquierda a derecha, Giuliano Riccobelli, Anyelina Pastén, Angelina Liyo Silva, Sayra Alessi, Mariana Montañez y Cristian José Peralta.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Estela Ruiz M.
    Por Estela Ruiz M.

    En el marco de las actividades conmemorativas por el 53º Aniversario de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la Cátedra de Piano del Departamento de Música de la FFHA presentará el "Concierto de Alumnos y Graduados". La cita será este viernes 2 de octubre a las 19:00 horas en el Aula Magna de la facultad, con entrada libre y gratuita.

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    El encuentro reunirá en el escenario a las estudiantes Angelina Liyo Silva, Anyelina Pastén y Sayra Alessi, junto al Técnico Superior Cristian José Peralta y a los profesores Mariana Montañez y Giuliano Riccobelli. Todos ellos interpretarán un variado repertorio que abarca desde el Barroco hasta el Siglo XX, con composiciones emblemáticas de Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Claude Debussy y Béla Bartók.

    Un proceso, en concierto

    El programa, que propone un recorrido por algunas de las obras y estilos más representativos de la literatura pianística, permite al púbico “apreciar la diversidad estética y técnica que forma parte de la formación integral de los pianistas de nuestra cátedra", explicó la titular, profesora Ana Inés Aguirre. En sintonía, agregó que "de alguna manera, permite ver el resultado de un proceso formativo completo: en nuestra institución formamos pianistas desde la niñez y acompañamos su desarrollo a lo largo de las distintas etapas. Incluso después de graduarse, muchos continúan vinculados a la cátedra como adscriptos, profundizando su experiencia docente y artística".

    En paralelo, la profesora sostuvo que también es un concierto especial porque “reúne a quienes están transitando su formación con quienes ya se graduaron y hoy ejercen la docencia y desarrollan una activa labor artística". Y remarcó la importancia de visibilizar la inserción laboral de sus egresados, tanto dentro como fuera de la provincia.

    "Es una oportunidad para mostrar cómo nuestros egresados se insertan profesionalmente en distintos ámbitos. Actualmente se desempeñan en instituciones educativas de diferentes niveles y desarrollan actividad concertística tanto en San Juan como en otras provincias, como es el caso del profesor Riccobelli, quien realiza su labor docente y artística en San Luis", concluyó la titular.

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