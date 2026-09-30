La música florece en primavera con un concierto de alumnos de la Escuela de Música de la UNSJ

La llegada de la primavera se celebra a través de la música. Esa es la propuesta de las cátedras de Piano y Piano Complementario de la Escuela de Música, dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, cuyos alumnos estarán compartirán con el público el trabajo realizado durante el año, en una nueva edición de los Conciertos de Primavera.

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Los conciertos reunirán a alumnos del ciclo preuniversitario y universitario de Piano Complementario, además de estudiantes del Profesorado y la Licenciatura en Educación Musical. El repertorio incluirá obras del período barroco, música académica argentina, piezas populares, ensambles y composiciones elegidas por los propios intérpretes.

“Vamos a compartir la música que se ha venido haciendo hasta esta parte del año. Es un programa variado y muy atractivo” , explicó la profesora magister Flavia Carrascosa, quien destacó la diversidad de estilos y propuestas que formarán parte de ambas presentaciones.

Más allá de la interpretación musical, los Conciertos de Primavera forman parte de una propuesta pedagógica que busca fortalecer la experiencia escénica de los estudiantes y generar espacios para compartir lo aprendido con la comunidad.

Desde las cátedras consideran que estas instancias permiten que los alumnos se familiaricen gradualmente con la exposición ante el público. La experiencia adquiere un valor particular para quienes se forman como futuros docentes de música, ya que podrán trasladar esas vivencias a sus propias prácticas educativas. “Nos parece muy importante el grado de aceptación y motivación de los alumnos ante las propuestas de participar en los conciertos”, señaló Carrascosa.

Con la invitación abierta al público en general y, especialmente, a las familias, la actividad propone un encuentro con el arte y el talento de los jóvenes músicos sanjuaninos en un contexto primaveral.

El programa del Concierto de Primavera

La primera presentación comenzará a las 16 horas en el Aula Magna de la FFHA, con la presentación de dos grupos, con entrada libre y gratuita.

El repertorio incluirá interpretaciones de Julieta Pedraza junto a la profesora Flavia Carrascosa, quienes a cuatro manos estarán ejecutando “Il primo mio tango” y “Colores en el viento”. También se escucharán piezas de Johann Sebastian Bach, Eduardo Calcagno, Carlos Guastavino y Julián Aguirre.

Entre las obras previstas figuran Pequeño preludio N.º 3 en do menor, Valle de Zonda, Arrorró para la muñeca enferma, A mi gatito le gusta dormir la siesta, Primera Comunión, La flor de caña y dos de los Tristes de Aguirre.

El cierre sumará otras sonoridades con El 45, tango de María Elena Walsh, interpretado por Florencia Barros en piano junto a la artista invitada Melodía Leiva, y Phase Dance, de Pat Metheny, con Marco Castillo en piano, Florencia Barros en vibráfono y Esteban Almirón como artista invitado en bajo.

La actividad estará a cargo del equipo docente integrado por la magister Flavia Carrascosa y los profesores Julián García, Agustín Villarroel y Paula Cabrera.

Con entrada gratuita y una programación que combina tradición académica, música argentina y exploración sonora, los Conciertos de Primavera invitan a la comunidad a disfrutar de una tarde dedicada a la formación musical y al encuentro cultural.