Guía práctica de primavera: trucos y hábitos sencillos para prevenir alergias en casa

El florecimiento de los árboles y la polinización ambiental en la primavera convierten a esta época en un desafío constante para la salud respiratoria. Aplicar hábitos estratégicos para prevenir alergias de primavera ayuda a limitar la exposición a los agentes alérgenos y a disfrutar del clima templado sin sufrir congestión constante ni molestias severas.
Medidas fundamentales para prevenir alergias de primavera en la rutina diaria
La polinosis o rinitis alérgica estacional afecta a un porcentaje significativo de la población mundial. Durante los meses primaverales, el aire se carga de microscópicos granos de polen provenientes de árboles, gramíneas y malezas, los cuales ingresan al organismo desencadenando estornudos en cadena e irritación.
Hábitos indispensables para mantener el hogar libre de polen
- Horarios clave para ventilar: Es recomendable abrir las ventanas de la vivienda únicamente durante 5 a 10 minutos al atardecer o tras la caída del sol, momento en que los niveles de polinización ambiental son sensiblemente menores que por la mañana.
- Higiene al regresar de la calle: El polen se adhiere fácilmente a la piel, el cabello y la vestimenta. Al llegar a casa, se aconseja dejar el calzado en el ingreso, cambiarse de ropa y ducharse antes de descansar para no contaminar las sábanas.
- Secado de prendas en interiores: Durante los días soleados y ventosos, se debe evitar tender las sábanas y prendas de vestir al aire libre, ya que el polen en suspensión se pega a las telas húmedas.
- Protección en vehículos: Al viajar en auto, conviene mantener las ventanillas cerradas y verificar que el sistema de aire acondicionado cuente con filtros antipolen limpios.
- Uso de gafas de sol y mascarillas: Al caminar al aire libre o cerca de parques y zonas con abundante vegetación, utilizar anteojos de sol funciona como un excelente escudo protector para la mucosa ocular.
La constancia en estas medidas de prevención, sumada a la limpieza frecuente de superficies con paños húmedos, permite reducir significativamente el impacto de los alérgenos ambientales en el día a día.