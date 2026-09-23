Guía práctica de primavera: trucos y hábitos sencillos para prevenir alergias en casa

Aprender a prevenir alergias de primavera en el hogar permite reducir los estornudos y el picor de ojos provocado por el polen de los árboles.

El florecimiento de los árboles y la polinización ambiental en la primavera convierten a esta época en un desafío constante para la salud respiratoria. Aplicar hábitos estratégicos para prevenir alergias de primavera ayuda a limitar la exposición a los agentes alérgenos y a disfrutar del clima templado sin sufrir congestión constante ni molestias severas.

Medidas fundamentales para prevenir alergias de primavera en la rutina diaria La polinosis o rinitis alérgica estacional afecta a un porcentaje significativo de la población mundial. Durante los meses primaverales, el aire se carga de microscópicos granos de polen provenientes de árboles, gramíneas y malezas, los cuales ingresan al organismo desencadenando estornudos en cadena e irritación.