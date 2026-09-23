Alergia o resfrío: las diferencias entre uno y otro para detectar tus síntomas

La llegada de los días cálidos suele desencadenar molestias respiratorias que generan dudas en miles de personas. Reconocer las diferencias entre alergia y resfrío permite aplicar el tratamiento adecuado sin confundir una reacción del sistema inmune ante el polen con un cuadro viral contagioso que requiere otro tipo de cuidados en casa.
¿Cómo reconocer las diferencias entre alergia y resfrío según cada síntoma?
Durante los meses de primavera, las consultas médicas por congestión nasal, estornudos frecuentes y malestar general se multiplican. Sin embargo, abordar el cuadro correctamente exige identificar su origen exacto, ya que los medicamentos necesarios para una alergia estacional difieren radicalmente de los indicados para un virus respiratorio.
Las señales clave para distinguir cada afección
- Tipo de secreción nasal: En la alergia primaveral, la mucosidad es totalmente acuosa, fluida y transparente (conocida como rinorrea acuosa). En cambio, en un resfrío común de origen viral, la secreción tiende a volverse densa, blanquecina, amarillenta o verdosa con el paso de los días.
- Fiebre y dolor corporal: Las reacciones alérgicas nunca provocan fiebre ni dolores musculares generalizados. Si aparece aumento de temperatura corporal o cansancio extremo, se trata de una infección viral.
- Picazón característica: El picor intenso en la nariz, los ojos, la garganta y el paladar es la marca registrada de la rinitis alérgica. En el resfrío, puede existir cierta molestia o picazón leve en la garganta, pero no se manifiesta ese ardor ocular y nasal tan marcado.
- Duración del cuadro: Un resfrío viral suele cumplir un ciclo de 7 a 10 días antes de ceder por completo. Por el contrario, la alergia persistirá durante semanas o meses mientras la persona continúe expuesta a los granos de polen en el ambiente.
Ante la duda o la persistencia de los síntomas, los especialistas recomiendan evitar la automedicación y consultar a un profesional médico para recibir el diagnóstico oportuno y la indicación adecuada de antihistamínicos o corticoides nasales.