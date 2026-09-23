Alergia o resfrío: las diferencias entre uno y otro para detectar tus síntomas

Con la llegada de la primavera, conocer las diferencias entre alergia y resfrío resulta fundamental para tratar los estornudos y la congestión.

La llegada de los días cálidos suele desencadenar molestias respiratorias que generan dudas en miles de personas. Reconocer las diferencias entre alergia y resfrío permite aplicar el tratamiento adecuado sin confundir una reacción del sistema inmune ante el polen con un cuadro viral contagioso que requiere otro tipo de cuidados en casa.

¿Cómo reconocer las diferencias entre alergia y resfrío según cada síntoma? Durante los meses de primavera, las consultas médicas por congestión nasal, estornudos frecuentes y malestar general se multiplican. Sin embargo, abordar el cuadro correctamente exige identificar su origen exacto, ya que los medicamentos necesarios para una alergia estacional difieren radicalmente de los indicados para un virus respiratorio.