Salud ocular: cómo prevenir la conjuntivitis alérgica primaveral y la irritación de ojos

El impacto del polen en la vista requiere atención para aliviar la conjuntivitis alérgica primaveral y proteger la salud de los ojos.

La elevada concentración de esporas y polen flotando en el aire durante los meses primaverales afecta de manera directa a los ojos y las vías respiratorias. La conjuntivitis alérgica primaveral genera enrojecimiento, lagrimeo y ardor intenso, convirtiéndose en una consulta médica recurrente que requiere cuidados específicos para evitar complicaciones.

Síntomas y prevención para controlar la conjuntivitis alergica primaveral Cuando el polen entra en contacto con la membrana transparente que recubre el globo ocular (la conjuntiva), el sistema inmunitario de las personas sensibles reacciona liberando histamina. Esta sustancia provoca una inflamación inmediata de los vasos sanguíneos oculares, desencadenando molestias que pueden dificultar el desarrollo normal de las actividades diarias.