Salud ocular: cómo prevenir la conjuntivitis alérgica primaveral y la irritación de ojos

La elevada concentración de esporas y polen flotando en el aire durante los meses primaverales afecta de manera directa a los ojos y las vías respiratorias. La conjuntivitis alérgica primaveral genera enrojecimiento, lagrimeo y ardor intenso, convirtiéndose en una consulta médica recurrente que requiere cuidados específicos para evitar complicaciones.
Síntomas y prevención para controlar la conjuntivitis alergica primaveral
Cuando el polen entra en contacto con la membrana transparente que recubre el globo ocular (la conjuntiva), el sistema inmunitario de las personas sensibles reacciona liberando histamina. Esta sustancia provoca una inflamación inmediata de los vasos sanguíneos oculares, desencadenando molestias que pueden dificultar el desarrollo normal de las actividades diarias.
Pautas esenciales para aliviar la irritación de la vista
- Evitar frotarse los ojos: Aunque la picazón resulte intensa, rascarse la zona empeora la inflamación al liberar más histamina y puede causar microlesiones o raspaduras en la córnea.
- Lavado con solución fisiológica: Aplicar gotas de solución fisiológica estéril ayuda a arrastrar mecánicamente las partículas de polen atrapadas en el ojo y brinda un alivio fresco instantáneo.
- Compresas frías: Colocar paños limpios o compresas humedecidas con agua fría sobre los párpados cerrados durante unos minutos contribuye a reducir la hinchazón y la sensación de ardor.
- Protección al salir: Usar gafas de sol de marco amplio crea una barrera física efectiva que bloquea el viento cargado de alérgenos y mitiga la fotofobia o molestia ante la luz solar brillante.
- Higiene de manos y lentes de contacto: Lavarse las manos frecuentemente antes de tocarse la cara resulta vital. En el caso de usuarios de lentes de contacto, se recomienda alternar con anteojos recetados durante las semanas de mayor polinización.
Ante un cuadro de enrojecimiento persistente, secreción mucosa u dolor ocular, es imprescindible acudir a una consulta con el oftalmólogo para recibir la indicación correcta de colirios antihistamínicos o lágrimas artificiales de venta bajo receta.